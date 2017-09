Rifiuti, Cgil: "Il contratto con Colari è una pillola amara. Il vero buco è la carenza di mezzi"

"Utile a mettere in trasparenza un rapporto spesso opaco" ma "resta una pillola amara perché segna il ritardo di Roma nella dotazione di impianti che la rendano autonoma, soprattutto dai privati e da certi privati". Natale Di Cola, Segretario Generale della Fp Cgil Roma e Lazio, ha commentato così il contratto siglato tra Colari e Ama per l'utilizzo degli impianti di trattamento di Malagrotta per i prossimi 18 mesi. "È comunque una buona notizia che ci sia una garanzia, scritta nero su bianco, sul trattamento dei rifiuti, perché mette Ama nelle condizioni di svuotare e manutenere i propri impianti, ormai giunti al limite strutturale".

Carenza di mezzi

Resta però l'allarme sulla "carenza di mezzi" che "è attualmente il buco nero del sistema di raccolta e causa i cumuli di rifiuti che in alcune zone ricominciano a farsi notare e di cui i cittadini comprensibilmente si lamentano". Continua Di Cola: "I dati sui mezzi sono persino peggiori di quelli contenuti nel piano industriale aziendale, che fotografa la situazione al dicembre 2016. L’età media sfora i 10 anni e la disponibilità media di mezzi si sta attestando intorno al 50%. Non è un caso che le zone peggio servite siano anche le stesse in cui registriamo le carenze più evidenti. La zona 8, che copre buona parte del quadrante est, su 30 mezzi assegnati è in grado di metterne in strada appena 13. Anche in zone popolose del centro, come la zona 1 che copre da Via Cavour fino al Lungotevere, si registrano situazioni difficili, con 18 mezzi disponibili su 38".

Conclude Di Cola: "Su questo continueremo a chiedere all’azienda uno sforzo che purtroppo non abbiamo ancora visto mettere in campo. Non è solo una questione di efficienza. I mezzi vecchi e spesso inadeguati utilizzati dagli operai obbligano ad azioni ripetitive e non consone alla tutela della salute e della sicurezza di chi lavora in strada, causando in molti patologie e malattie professionali".