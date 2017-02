Riciclacasa: in due mesi raccolte 414 tonnellate di rifiuti ingombranti a domicilio

Sono stati eseguti 6.668 ritiri per un totale di 414 tonnellate di rifiuti. Sono questi i numeri dei primi due mesi da record di "Riciclacasa". La nuova raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti è stata attivata da Ama e Comune di Roma durante lo scorso mese di dicembre. Già nel mese di gennaio si è registrato un incremento del 20% rispetto al precedente mese. Ma quali sono i materiali maggiormente consegnati dai romani? Qualche numero: 289 tonnellate di ingombranti, in particolare divani e materassi; 80 tonnellate di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) come televisori, lavatrici, frigoriferi, computer, condizionatori, 33 tonnellate di legno.

RITIRO GRATUITO E TARIFFA AGEVOLATA - Il servizio è gratuito per le utenze domestiche per il ritiro al piano strada di materiali fino a 2 metri cubi di volume. E’ inoltre attivabile anche il ritiro a domicilio a pagamento con tariffa agevolata per chi desideri il prelievo al piano abitazione. La tariffa agevolata prevede che l'azienda si faccia carico dei costi di trasporto, selezione e recupero o smaltimento dei materiali consegnati, mentre l’utenza domestica sostiene il costo economico del servizio di “facchinaggio” al piano. Quante volte si può richiedere questo servizio? Per consentire alla maggior parte dei cittadini e famiglie di usufruire del servizio gratuito e a tariffa agevolata, ciascuna utenza potrà richiederlo non più di 2 volte al mese e fino a 12 volte nell’arco di un anno.

MODALITA' - Il ritiro a domicilio è fornito su appuntamento tutto l’anno, ad eccezione dei giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 16. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o compilare il modulo di richiesta nella sezione “Servizi on-line” del sito www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, sarà richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti.

Oltre Riciclicasa i cittadini possono usufruire anche dei 14 centri di raccolta rifiuti o degli appuntamenti mensili con l'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica" organizzata dall’azienda Ama in collaborazione con il TGR Lazio che domenica 19 febbraio avrà luogo nei municipi dispari. Tutte le informazioni sono anche disponibili sul sito Ama.