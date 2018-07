Raggi in tour dai ministri: al tavolo con Fraccaro per i poteri speciali a Roma

Il tour di Virginia Raggi per ministeri continua. Dopo il faccia a faccia con il vicepremier nonchè titolare del dicastero dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, è la volta dell'altro grillino amico, Riccardo Fraccaro. A lui l'incarico per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta. "Abbiamo parlato della cabina di regia interministeriale per lo sviluppo di Roma" ha fatto sapere la sindaca in un tweet con foto che la ritrae seduta in poltrona a fianco di Fraccaro.

I temi urgenti per Roma si sanno, e ritornano sul tavolo dell'incontro con il ministro: dall'emergenza rifiuti allle posisbilit ricette per una mobilità efficiente e rinnovata, alle strade piene di buche. Insomma, si punta a intervenire in aiuto di una Capitale sempre più boccheggiante, con poteri speciali alla sua amministrazione.

"Tutte le capitali mondo vengono supportate dai governi nazionali - ha dichiarato poi la sindaca in un intervento alla Camera di Commercio, durante la presentazione della ricerca Roma 2030. Scenari di sviluppo nel prossimo decennio - con il vicepremier Luigi Di Maio abbiamo condiviso l'idea di una cabina interministeriale per lo sviluppo della città. Così vogliamo portare Roma a competere con città come Londra, Parigi o Shanghai. Per farlo c’è bisogno di un Governo che creda nella Capitale come motore di tutto il paese. E questo Governo ha accettato la sfida".