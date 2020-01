Residence Campo Farnia: "I tubi perdono acqua, siamo rimasti senza riscaldamento"

Non solo le case popolari del Comune di Roma. Anche i residence per l’emergenza abitativa restano senza riscaldamenti. È il caso del centro di via Campo Farnia, dove risiedono 133 famiglie. “Ieri pomeriggio abbiamo sentito degli strani rumori ai termosifoni”, racconta Ivano, uno degli inquilini. “Poi verso sera sono andato in cantina per prendere un barattolo e mi sono accorto di quello che stava accadendo: dai tubi usciva molta acqua che si stava espandendo su tutto il pavimento. Stava arrivando vicino alla cabina elettrica, così abbiamo aperto il tombino per evitare il peggio. Abbiamo subito comunicato quanto stava accadendo alla portineria ma non è intervenuto nessuno. Per sicurezza anche il contatore generale della caldaia è stato staccato”.

Non è la prima volta che i riscaldamenti saltano nelle ultime settimane. L’ultima denuncia risale al 14 gennaio scorso. “È da prima di Natale che mandiamo mail con richieste di incontro al dipartimento Politiche abitative”, continua Ivano. “Ma non otteniamo risposte. Due settimane fa abbiamo anche incontrato la presidente del VII municipio, Monica Lozzi, per farle presente la situazione”.

Non si tratta solo dei riscaldamenti: “Il 22 dicembre sono caduti due grossi alberi e non sono ancora stati rimossi. Il cancello d’ingresso è rotto dall’anno scorso e non è ancora stato riparato. Dall'anno scorso lungo la facciata scorre dell'acqua che ormai entra anche in tre appartamenti. Sono tornate anche le cimici, nonostante la disinfestazione dell’anno scorso che forse non era stata effettuata fino in fondo”.

La società che si occupa della gestione e della manutenzione ha confermato a Romatoday che si tratta di una perdita a una tubatura di acqua e che è già stato predisposto un intervento.