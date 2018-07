Renzi va all'attacco del M5s: "Due anni di balletto indecente. Roma merita di più"

"Roma merita di più". Non usa troppi giri di parole l'ex segretario democratico, dal palco dell'assemblea nazionale del PD, per giudicare l'amministrazione pentastellata del Campdiglio.

Materassi rifiuti ed il balletto indecente

"Mentre venivo in via della Pisana – ha raccontato nel suo intervento Matteo Renzi – c'era un materasso tra i rifiuti e c'era scritto: ' questa è Roma'. Io non credo che questa sia Roma – ha sottolineato – ma penso che questa città meriti di più dell'indecente balletto degli ultimi due anni". Bocciata l'amministrazione Raggi, l'ex premier ha aggiunto che "sono molto ottimista che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi anni la musica cambi, proprio a cominciare da Roma".

Le dimissioni di Marino

Renzi è convinto quindi che "la riscossa parta da qui". Dalla città eterna. Ma solo nel caso in cui "smetteremo di considerare come principali nemici quelli accanto a noi". Una considerazione che però, in platea, ha offerto lo spunto ad una critica. Tra i delegati dell'assemblea c'è stato infatti chi ha provato a ricordare la gestione del caso Marino. La decisione di sfiduciare il sindaco democratico direttamente dall'ufficio di un notaio, anzichè dall'aula Giulio Cesare, non è stata evidentemente ancora oggi digerita.

Le polemiche interne

La scelta di sfiduciare Marino dal notaio, per Renzi è stata però "una scelta legittimamente presa dal PD romano". Riproporla oggi quindi fa pensare l'ex premier che "il vostro obiettivo non sia cacciare la destra, ma aprire le polemiche dentro al centro sinistra". Nel qual caso, l'esisto per Renzi appare scontato. " Continuate pure così, ci rivedremo al congresso, lo riperderete – ha promesso l'ex segretario PD – ed il giorno dopo tornerete ad attaccare chi ha vinto".