Reinventiamo Roma, Montuori incontra i municipi: "Progetti vincitori entro dicembre del 2020"

Prosegue il lavoro dell'amministrazione sul progetto Reinventiamo Roma, che porterà nei prossimi anni alla riqualificazione di una serie di edifici di proprietà capitolina. Dopo l'incontro tenutosi nei giorni scorsi con diversi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, ieri si è svolto il tavolo con i Municipi "per lavorare insieme su aree e immobili, che faranno parte delle proposte di rigenerazione urbana con il bando Reinventing Cities di C40", ha spiegato con un post su Facebook l'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori.

L'incontro ha permesso di stabilire anche il calendario a tappe che dovrebbe portare alla realizzazione del progetto. "Entro il mese di luglio, in occasione del Bilancio, definiremo nel dettaglio le aree di intervento e l’elenco dei beni di proprietà pubblica che inseriremo in una delibera di Assemblea capitolina per contrastare attivamente i fenomeni di abbandono del patrimonio capitolino", continua la nota.

"A ottobre sarà lanciato il bando che coinvolgerà tutte le città europee della rete C40 e anche Roma Capitale su una piattaforma dedicata pubblicherà un bando con cui i proponenti saranno invitati a esprimere il loro interesse per uno o più siti (manifestazione di interesse) rispetto ad obiettivi prefissati e alcune invarianti funzionali definite a priori".

Questa fase sarà seguita da "una consultazione online aperta ai cittadini per la votazione delle proposte e per la condivisione di suggerimenti per il miglioramento dei servizi previsti". Entro aprile 2020, infine, "una commissione specifica selezionerà una short list di progetti che potrà partecipare al confronto concorrenziale, questa volta vincolante dal punto di vista tecnico ed economico, e infine a dicembre 2020 saranno selezionati i progetti vincitori".

Commenta Montuori: "Si tratta di un programma fondamentale per la città di Roma perché punta alla rigenerazione di diversi spazi attualmente abbandonati attraverso un lavoro su scala internazionale con l'obiettivo di realizzare progetti innovativi che guardano all'efficienza energetica, all'inclusione sociale, alla partecipazione e ad una architettura e a un design urbano adeguato e innovativo".