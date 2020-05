La settimana dei vademecum. Bar, negozi, parrucchieri e spiagge: si cerca la quadra per ripartire

I nuovi vademecum sono quasi pronti, cinque in totale, con le regole scritte per la ripartenza. Bar e ristoranti, parrucchieri e centri estetici, mercati, negozi al dettaglio, spiagge. In Regione si lavora da giorni alle norme che dovranno essere seguite alla lettera da chi a breve rialzerà le saracinesche, che sia dal 18 maggio o dal 1 giugno a seconda dei settori autorizzati dal decreto della presidenza del Consiglio atteso in settimana. Convivere in sicurezza con il coronavirus è la bussola di questa fase 2. Il governatore Nicola Zingaretti lo ripete da giorni, oltre a ribadire che sulle date non ci saranno fughe in avanti. Il Lazio seguirà passo passo palazzo Chigi.

Mascherine obbligatorie per operatori e clienti, gel igienizzante ovunque, anche nei camerini per i negozi di abiti o calzature, stoviglie monouso nei ristoranti, tavoli distanziati, materiale usa e getta nei centri estetitici e continui interventi di sanificazione dei luoghi. Sono solo alcuni dei punti allo studio. Per definire il prima possibile i limiti entro i quali muoversi gli uffici di via Cristoforo Colombo sono immersi in una maratona con sindacati e rappresentanti di categoria che dura da più di una settimana.

Diversi ancora i nodi da sciogliere. I più ostici riguardano il settore balneare. Spiagge e distanziamento sociale sono concetti agli antipodi. Come rispettare il metro tra persone durante un bagno in mare, tra schizzi d'acqua castelli di sabbia con i bambini e partite a racchettoni. Certo, tra gli ombrelloni intercorrerà molto più spazio di quello a cui siamo stati abituati negli stabilimenti del litorale.

Si studia di ingressi su prenotazione con una app. Ma tutto il resto, dal bar al ristorante alla battigia, come verrà gestito? E soprattutto, chi effettuerà i controlli? Il personale interno non potrà bastare. Ancora in settimana è previsto l'incontro con i sindaci di Ponza e Ventotene. Da discutere la richiesta di abolire il turismo giornaliero: solo prenotazioni di almeno una notte, per garantire un controllo minimo sugli ingressi per isole che, lo ripetono gli amministratori, sono rimaste a contagio zero.

Sempre in tema spiagge, rimane con il punto di domanda anche la data effettiva della riapertura. Federbalneari ha chiesto entro e non oltre il 1 giugno. A stabilirlo sarà il nuovo Dpcm di palazzo Chigi atteso questa settimana. Attese nel decreto anche linee guida generali per le riaperture, cornice nella quale si dovranno inserire i vademecum regionali, intanto al vaglio nelle prossime ore del presidente Nicola Zingaretti, dell'assessore alla Salute per gli aspetti sanitari, e poi pronti a passare dal voto in giunta regionale. Una corsa contro il tempo. Chi potrà aprire dal 18 maggio (per adesso i negozi al dettaglio) non ha ancora un'idea precisa di come farlo.