Divieti 'anti alcol' permanenti e 'mini daspo': il Campidoglio lavora al regolamento di polizia urbana

Ordinanza 'anti-alcol' tutto l'anno. Un 'mini-daspo' di 48 ore dalla zona dove si viene sorpresi in stato di ubriachezza. Norme antirovistaggio e contro l'accattonaggio molesto. Sono queste alcune delle novità che potrebbero essere introdotte dal nuovo regolamento di polizia urbana a cui sta lavorando il Campidoglio e che potrebbe essere approvato entro l'estate. Lo ha annunciato il delegato alla Sicurezza della sindaca Virginia Raggi, Marco Cardilli: "Nell'arco di un mese, massimo un mese e mezzo si potrebbe giungere all'approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, soprattutto se c'è condivisione tra le forze politiche. Ci stiamo lavorando e siamo quasi a una versione definitiva, mancano pochi aggiustamenti ancora".

Tra le principali novità l'estensione durante tutto l'anno dei divieti contenuti nell'ordinanza anti-alcol che di solito viene approvata per i mesi estivi. Motivo? "La movida non ha più stagioni, visto il clima favorevole le piazze vengono frequentate anche in inverno, il divieto quindi diventerà permanente e sarà in vigore per tutto l'anno nelle zone della movida, che andremo a mappare". Se il regolamento non verrà approvato entro l'estate "tornerà l'ordinanza". Ha spiegato Cardilli: "Il regolamento si sostituirebbe anche all'ordinanza antialcol, perchè contiene una serie di prescrizioni legate anche al consumo e alla somministrazione di bevande alcoliche. I divieti già previsti dopo una certa ora nell'ordinanza antivetro e antialcol diventano permanenti, con il recepimento all'interno del regolamento".

L'asporto di bevande alcoliche sarà vietato "dopo le 23 mentre la sospensione della somministrazione comincerebbe alle 2 del mattino". E non solo per pub e locali: "Anche per i minimarket non potranno vendere alcolici dalle 23 in poi, anche perchè non sono considerati come somministrazione".

La mappatura servirà anche a "stabilire quelle zone di Roma dove si potrà applicare il 'mini Daspo', la sanzione accessoria che può accompagnare gli illeciti amministrativi riscontrati dalle forze di polizia sia sul fronte dell'abusivismo che su quello dell'alcol", che prevede l'allontanamento per 48 ore dalla zona di riferimento se si viene, ad esempio, 'pizzicati' in stato di ubriachezza molesta.

Nel regolamento, infine, sono previste anche norme antirovistaggio e misure per contrastare l'accattonaggio molesto.

Ad una ordinanza anti-alcol per le zone di piazza Bologna, San Lorenzo e la stazione Tiburtina sta lavorando anche la presidente del II municipio, Francesca Del Bello. In questo caso la chiusura dei locali sarebbe anticipata all'una di notte con il divieto di vendita di alcolici in bottiglie di vetro.