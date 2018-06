Più daspo per il decoro di Roma: Raggi vieta centurioni, saltafila e bagni nelle fontane

Roma mette alla porta chi attenta al decoro del centro storico. La guerra atavica a centurioni, saltafila, guide abusive e ai bagnanti delle fontane storiche, vive un momento cruciale. Al culmine di un lungo cammino, iniziato quasi due anni fa, sta per vedere la luce il nuovo regolamento di Polizia urbana. Filtrano le prime indiscrezioni, grazie all'agenzia di stampa Dire che ha visionato il documento.

Il nuovo regolamento comunale in pratica renderà definitivo lo stop ai centurioni, i cui divieti erano regolati in passato con ordinanze limitate nel tempo.

L'articolo 15, in particolare, disciplina i divieti per i centurioni e i salta fila di presentarsi all'interno delle aree dei siti Unesco, a villa Borghese oltre che all'interno dei siti di interesse storico, artistico e monumentale. Se pizzicati anche per loro si applicherà il Daspo se saranno ritenuti colpevoli.

Il Daspo consiste nel divieto di tornare sui luoghi dove si è consumata la trasgressione per 48 ore. A firmare i singoli provvedimenti sarà il sindaco. In caso di recidiva il colpevole potrà essere segnalato al questore che potrà erogare un Daspo fino a 60 giorni.

Stessa sorte per i saltafila, gli operatori non autorizzati di intermediazione e promozione di tour turistici e i venditori illegali di biglietti. Insieme al Daspo centurioni e salta fila "pizzicati" all'interno delle aree sensibili riceveranno una multa di 250 euro.

L'articolo 8 invece prevede il Daspo anche per chi vorrà emulare le gesta di Anita Ekberg o del presidente della Roma, James Pallotta, e farsi un bagno in una fontana storica. Per loro si applicherà anche una multa da 450 euro. Interessate tutte le fontane storiche di Roma come Fontana di Trevi, quella dei Leoni a piazza del Popolo, la Barcaccia di piazza di Spagna, il 'Fontanone' del Gianicolo e altre ancora.