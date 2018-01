Farmers market, priorità a filiera del Lazio e qualità: verso le nuove regole per i mercati agricoli

Sì in commissione Commercio alle nuove misure che disciplineranno i farmers market, i mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli. Il parere favorevole riguarda una delibera di giunta che, ha spiegato il presidente della commissione, Andrea Coia (M5S), "istituisce un regolamento che non c'è mai stato a Roma, volto a ufficializzare i mercati già esistenti a Garbatella, San Teodoro e prossimamente a Corviale e pensare un'idea diversa di mercato, perchè il mercato rionale ha una ampia differenziazione di prodotti, mentre il farmers è più improntato sulla qualità dei prodotti alimentari".

La delibera, ha sottolineato Coia, "si compone di 15 articoli che disciplinano i criteri, i requisiti, le modalità di accesso e gli obblighi per gli operatori. I criteri di riferimento sono la territorialità, i titoli degli operatori, i sistemi di controllo e la tipologia di progetto. Si vuole privilegiare la filiera del Lazio, tenendo conto di alcuni parametri. Non può essere aperto un farmers market nel raggio di un chilometro da un mercato rionale a meno che non ci sia complementarietà di giorni e orari, ovvero il farmers market sia aperto in orari e giorni diversi da quello rionale. Ciascun operatore può avere un posteggio in massimo due mercati, e la tipologia dei prodotti è agricoltura e food di qualità".

Direttamente in Assemblea capitolina, che dovrà ora esprimersi in via definitiva sulla delibera, verrà presentato poi "un emendamento che indicherà un massimo di sei giorni lavorativi su sette. Infine gli operatori potranno approvvigionarsi, ma solo in minima parte, da altri fornitori ma sempre nel rispetto dei parametri di qualità, territorialità e filiera corta" ha concluso Coia.