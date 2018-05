Regione, insediate le commissioni. Lombardi: "Caro Zingaretti, iniziamo a lavorare"

Quattro al Pd. Tre al M5S. Due a Fi. Una a Noi con l'Italia, una alla Lista Pirozzi e una a Più Europa-Radicali. E' questa la geografia emersa dall'insediamento delle 12 commissioni consiliari permanenti. La seduta di insediamento si è tenuta oggi alla Pisana, con l’elezione dell’ufficio di presidenza di ciascuna di esse, attraverso una prima votazione per designare il presidente e una seconda per scegliere i vicepresidenti.

"Buon lavoro a presidenti, vicepresidenti e componenti delle commissioni del Consiglio regionale" l'augurio del presidente della Regione, Nicola Zingaretti. "Ora al lavoro insieme per dare risposte concrete e veloci ai bisogni delle persone".

"Abbiamo completato questa fase iniziale importante, credo con un ampio consenso vista anche la rapidità dell'insediamento delle commissioni" le parole del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori. "Adesso dobbiamo iniziare a lavorare rapidamente e il primo atto dovrà essere necessariamente il bilancio per partire a pieno regime e dare piena operatività all'azione amministrativa della nostra Regione".

"Si tratta di un risultato importante" il commento dei consiglieri a Cinque Stelle "che rafforza la capacità del M5S d'incidere nell'agenda politica regionale a cominciare dalle Commissioni presiedute, ponendo sul tavolo temi prioritari quali il Piano Rifiuti, per quanto riguarda la X Commissione; le condizioni di lavoro di giornalisti e operatori dell'informazione nella III Commissione; il monitoraggio dei fondi Ue in funzione di un'agricoltura sostenibile nella VIII Commissione".

Polemizza invece il consigliere di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini: "Come era ampiamente prevedibile si è assistito alla spartizione di questi organismi fra il Pd, il M5S e Forza Italia" ha scritto in una nota. "Fratelli d'Italia e Lega non hanno partecipato a questa odiosa spartizione di poltrone, confermando il loro ruolo di oppositori".

Roberta Lombardi ha invece lanciato un messaggio al presidente Zingaretti: "Sono passati più di settanta giorni e i lavori del consiglio non sono nemmeno iniziati" ha detto in una video intervista. Le commissioni sono state nominate, "adesso però vogliamo che siano rese immediatamente operative: caro Presidente Zingaretti, noi ci auguriamo che da domani il consiglio, la giunta, le commissioni, tutti noi consiglieri, tutto l'apparato burocratico regionale che costa così tanto ai cittadini del Lazio sia finalmente produttivo, che le nostre proposte di legge già depositate vengano valutate al più presto, per poter discutere tutte le altre che abbiamo pronte, per migliorare la vita dei cittadini. Settanta giorni sono pure troppi, abbiamo ora il dovere di non perdere più tempo".

Per vedere il quadro completo dei dodici organismi consiliari clicca su continua.