Il ministro della Salute elogia la regione Lazio: "Si è dimostrata all'altezza dell'emergenza"

Sono parole di encomio nei confronti del lavoro della Regione Lazio nell'emergenza Coronavirus quelle espresse dal ministro della Salute Roberto Speranza durante la presentazione dell'Unità di Alto Isolamento all'Istituto Spallanzani di Roma. "Lo Spallanzani ha dimostrato una forza e una qualità che è sotto gli occhi di tutti. Ricordo quando qui una domenica di febbraio abbiamo celebrato l'isolamento del virus ad opera del nostro Paese. Da allora abbiamo fatto tanti passi avanti, anche grazie al sacrificio di tutti gli italiani, oggi guardiamo con maggiore fiducia al futuro e possiamo programmare il domani ma solo con i piedi radicati nell'oggi perchè la battaglia non è ancora vinta. La Regione Lazio si è dimostrata all'altezza affrontando con coraggio una sfida tremenda, gestendo al meglio l'emergenza nel territorio che ha al suo interno la capitale d'Italia".

Da oggi sono 20 in più i posti in terapia intensiva allo Spallanzani grazie anche al contributo di 4 milioni di euro da parte della Banca d'Italia. Presente oggi anche Ignazio Visco governatore della Banca d'Italia. "L'auspicio è che la struttura, come le altre che sono in corso di attivazione, possa contribuire a potenziare la risposta del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che è uno dei migliori al mondo. È un momento difficile, di emergenza. Credo sia necessario guardare al futuro e far capire al resto del mondo che, al di là che è nella normale dialettica politica, questo Paese ha la capacità di superare questa fase critica e per porre le basi per tornare a un percorso di crescita giusta, sostenibile, dove l'innovazione è l'elemento cruciale".

Quindi il governatore Nicola Zingaretti che ha ringraziato gli operatori dello Spallanzani: "Grazie agli operatori dello Spallanzani, perchè ci avete permesso di affrontare questa emergenza con una grande conoscenza. Questi giorni stanno facendo emergere che i comportamenti responsabili ci possono permettere di gestire questo periodo drammatico proponendo una soluzione. Il valore aggiunto però è nella forza degli operatori sanitari che riempiono le stanze di questo luogo con il loro sapere, e io ho il dovere di assumermi la responsabilità affinchè la vostra dedizione sia riconosciuta. Questo luogo è la dimostrazione di cosa voglia dire aver chiuso la pagina del commissariamento" della sanita' del Lazio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo investito grandi risorse per il vaccino, e lo abbiamo fatto in maniera sostenibile per il Sistema sanitario nazionale, e questo è un esempio di quanto il rigore dello Stato produca sviluppo e investimento. Il futuro dovrà essere migliore del passato. Il Covid ha cambiato tutto, non solo i comportamenti individuali ma anche la politica: se questo luogo ha aperto in 30 giorni dopo 17 anni è anche perchè gli organi dello Stato hanno collaborato", ha concluso Zingaretti.