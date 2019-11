Vaccino antinfluenzale: consegnate un milione di dosi: “Non aspettate i primi freddi”

Il freddo ha cominciato a farsi sentire. L’abbassamento delle temperature rischia di comportare l’innalzamento di quella corporea. Per evitare conseguenze sulle salute, la Regione Lazio invita i residenti alla vaccinazione.

Le dosi a disposizione

“Siamo ormai giunti a dicembre e l’attività del virus influenzale sta aumentando la propria incidenza. Ad oggi la Regione Lazio ha già consegnato alle Asl circa 1 milione e 30 mila dosi di vaccino antinfluenzale con un notevole incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato” ha ricordato l’assessore alla Sanitaà del Lazio Alessio D’Amato. Nel 2018 le dosi che erano state distribuite, a questo punto dell’anno, erano state il 5,4% in meno.

L'invito a non aspettare l'ultimo momento

Il farmaco è dunque disponibile ma occorre farselo somministrare. ““E’ importante non aspettare l’ultimo momento o i primi freddi, -ha suggerito l’Assessore D’Amato - ma fare il vaccino poiché l’influenza non va sottovalutata e ogni anno i sintomi influenzali mettono a rischio lo stato di salute dei cittadini soprattutto gli anziani e le persone più deboli”.

I soggetti più a rischio

Per la campagna vaccinale antinfluenzale, avviata il 15 ottobre, nel Lazio sono già stati mobilitati circa 5mila medici di medicina generale. Non rimane molto tempo per beneficiarne. “Voglio rivolgere un invito alla vaccinazione a chi non l’avesse ancora fatta” ha ribadito D’Amato, che ha detto di rivolgersi “soprattutto alla popolazione degli over 65 ed al personale sanitario”. All’arrivo dell’inverno mancano ormai esattamente tre settimane. Le dosi di vaccino sono state distribuite, ma il tempo per farsele somministrare trascorre velocemente.