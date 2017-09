"Voci infamanti", accuse e 'post scriptum' salva candidati: regionarie al veleno per il M5S

Se l'incoronazione di Luigi Di Maio a candidato premier è stata confermata senza grossi ostacoli, la 'sfida' tutta interna al Movimento cinque stelle per la selezione dell'aspirante presidente del Lazio si preannuncia, per lo meno, molto più movimentata. Per non dire avvelenata. La 'big' Roberta Lombardi, che dovrà scontare, nel bene e nel male, il suo pessimo rapporto con la sindaca di Roma Virginia Raggi, non avrà la strada spianata come il vicepresidente della Camera. Tra accuse di voci infamanti, candidati esclusi e graziati nel giro di poche ore, selfie scomodi e frecciatine mezzo stampa, dopo la kermesse di Rimini, infatti, le acque attorno alle 'regionarie' pentastellate si sono agitate parecchio.

La prima bomba l'ha fatta scoppiare Valentina Corrado, consigliera regionale uscente del M5S, tra i candidati alle 'regionarie', che sulla sua pagina Facebook espone un selfie con la sindaca Raggi. Forse per mettere le mani avanti, forse allertata dall'arma sempre possibile dei 'dossier' capaci di screditare e indebolire candidature ha scritto: "Negli ultimi tempi girano voci profondamente infamanti nei miei confronti e totalmente irrispettose nei confronti della mia famiglia. Voci che mi hanno addolorata, che calpestano l’umanità, che mostrano il lato truce di chi non ha argomenti con cui affrontarmi lealmente" le sue parole su Facebook.

Corrado è originaria di Papanice, un paese in provincia di Crotone, e il riferimento è all'arresto di un suo cugino avvenuto nel 2015 con l'accusa di omicidio. "Ad esclusione di mio padre, mia madre e le mie sorelle, da decenni non ho contatti con gli altri membri della famiglia. Del resto, non abbiamo mai avuto rapporti. Ora, ormai da molti giorni, ricevo numerose telefonate anche da chi non mi sarei mai aspettata. Mi raccontano di persone impegnate a diffamarmi".

La sua denuncia ha trascinato nel dibattito pentastellato perfino il presidente uscente della Regione, Nicola Zingaretti: "Cara Valentina, voglio esprimerti tutta la mia solidarietà umana per questi attacchi che colpiscono ingiustamente te e la tua famiglia. In politica bisognerebbe fare a meno di questi ignobili sciacallaggi. Un abbraccione" ha scritto l'ex governatore, che non ha ancora ufficialmente sciolto la riserva in merito a una sua possibile ricandidatura.

Ricandidatura che intende invece intraprendere Davide Barillari, già in corsa per la poltrona di governatore alle elezioni del 2013. Per 'salvare' il consigliere regionale dalla pre-selezione grillina è stato necessario un 'Post scriptum' ad personam ai "criteri di candidabilità e di votazione" pubblicati nei giorni scorsi sul blog di Beppe Grillo. Il punto 'g' recita: sono ammessi candidati che "non abbiano mai partecipato a elezioni di qualsiasi livello con forze politiche diverse dal MoVimento 5 Stelle".

Particolare che avrebbe escluso Barillari che nel 2004 si candidò alle provinciali di Milano in una lista civica a sostegno di Filippo Penati. Ma in suo aiuto arriva il 'ps': "Si precisa che il candidato non dovrà aver mai partecipato a elezioni di qualsiasi livello con forze politiche diverse dal MoVimento 5 Stelle (dal 4 ottobre 2009)". E Barillari è di nuovo in campo. "Grazie all'importante confronto con gli attivisti qui ad #Italia5Stelle ho deciso di effettuare il mio secondo mandato in Regione Lazio, per completare il lavoro iniziato. Saranno tutti gli iscritti del Lazio a decidere il mio futuro ruolo, come candidato consigliere o candidato presidente" il suo messaggio su Facebook.

Eletti e attivisti sono già al lavoro. L'ultima scossa alle 'regionarie' arriva dal sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, vicino alla sindaca di Roma e alla stessa consigliera Corrado, che nel 2013 ottenne quasi la metà delle preferenze raccolte a Pomezia, in contrapposizioni agli 'ortodossi' della deputata romana. "Cosa penso della candidatura della Lombardi? Niente di che, penso al bene della Regione Lazio e dei cittadini e spero che il modello Pomezia si possa portare anche in Regione" le parole del primo cittadino. "Io sono fuori dai giochi per la regola dei due mandati. Chi sosterro è facilmente intuibile...".