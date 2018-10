Referendum Atac, lo spot dei Radicali: una sindaca fake tra i flambus di Roma

Una sosia della sindaca si aggira per i quartieri di Roma, convinta che i tempi di attesa alle fermate di Atac diventino momenti per socializzare e leggere un buon libro, che il caldo insopportabile dei bus senza aria condizionata sia una comoda sauna, o che la periferica via del Tritone sia diventata, grazie all’amministrazione, centro storico: negli spot satirici promossi dal comitato Sì Mobilitiamo Roma, tutti i disagi che milioni di romani sono costretti a vivere ogni giorno diventano punti di forza per il servizio di trasporto pubblico.

L’obiettivo della campagna è quello di accendere i riflettori sull’appuntamento referendario del prossimo 11 novembre e stimolare una volta per tutte il Comune a informare adeguatamente i romani. “Perché qui o tutto cambia o tutto resta come è sempre stato” direbbe qualcuno.

Il Referendum sul trasporto pubblico, primo referendum d’iniziativa popolare da quando esiste Roma capitale, avrà luogo tra poco più di un mese: nessuno era mai riuscito a raccogliere le firme necessarie. Oggi, grazie alle 33mila sottoscrizioni raccolte da Radicali italiani e Radicali Roma più di un anno fa, i cittadini avranno la possibilità di scegliere se lasciare ad Atac la gestione del servizio, o se metterlo a gara sotto il controllo del Comune. L'appuntamento è fondamentale per i romani e per la città intera, ma nessuno sembra interessato a farglielo sapere.

La sindaca Raggi e l’amministrazione, che della democrazia diretta hanno fatto solo uno slogan, stanno fingendo che il referendum Mobilitiamo Roma non esista, sembrano addirittura volerlo boicottare: per questo da oggi, e per le prossime quattro settimane, sarà lanciata dal comitato per il sì una campagna sui social che vede proprio la sindaca, latitante nella realtà, protagonista almeno nella finzione. #Bastatac #Votasì