Referendum Atac, i Radicali raggiungono l'obiettivo: "Raccolte 33mila firme"

Obiettivo raggiunto: sono 33 mila le firme raccolte dai Radicali Italiani e dai Radicali Romani a sostegno della richiesta di un referendum per mettere a gara il trasporto pubblico della Capitale. La campagna 'Mobilitiamo Roma' ha raggiunto e superato il traguardo delle circa 29 mila firme necessarie a indire il referendum consultivo il prossimo anno.

La consegna delle firme in Campidoglio è prevista per domani, venerdì 11 agosto. I Radicali partiranno alle ore 11.30 dalla sede di via Bargoni e giungeranno in piazza del Campidoglio intorno alle 12 a bordo dei due minibus della campagna "Se non firmi t'ATtACchi" carichi di scatoloni con le firme.

Prima del deposito presso gli uffici del segretariato generale, il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi e di Radicali Roma Alessandro Capriccioli terranno un breve punto stampa per fare un bilancio complessivo della campagna, fornire tutti i dati della raccolta firme e illustrare le prossime tappe fino alla convocazione del referendum.

"È la prima volta dall'istituzione di Roma Capitale che si riesce nell'impresa di promuovere un referendum comunale con le firme dei cittadini. Si tratta quindi di un traguardo storico, e anche per questo ci aspettiamo che la sindaca Virginia Raggi sia presente domani per ricevere direttamente le firme dei cittadini in Campidoglio", fanno sapere i Radicali.

"È un grande successo radicale e popolare, un risultato collettivo ottenuto grazie all'apporto quotidiano di centinaia di militanti, tra cui molti giovanissimi e moltissimi che si sono avvicinati al nostro movimento nell'ultimo anno, che sono stati presenti, per tre mesi, sulle strade e nelle piazze di tutta Roma, dal centro alle periferie, a dialogare coi cittadini, a spiegare la nostra proposta e a chiedere il loro sostegno. Un risultato che a qualcuno, inizialmente, poteva apparire impossibile, ma nel quale noi Radicali abbiamo creduto fin da primo giorno", dichiara Alessandro Capriccioli.

"L'effetto di questo referendum può essere dirompente", spiega Riccardo Magi. "Con il proprio voto i romani potranno contribuire ad archiviare un modello di gestione fallimentare, che con i suoi blocchi di potere corporativi ha portato al collasso il servizio di trasporto. Ma rompere il monopolio disastroso di Atac sarebbe un passo decisivo per l'intero Paese, visto che è proprio nel settore dei servizi pubblici locali che la mancanza di gare e di concorrenza danneggia maggiormente i cittadini. Tutte le forze politiche dovranno prendere una posizione chiara, sarà interessante poiché già nel corso della raccolta firme si sono evidenziate divisioni trasversali ai partiti. A cominciare dal Pd, in cui personalità di spicco tra cui Walter Tocci e Roberto Giachetti, hanno aderito alla campagna raccogliendo più di un migliaio di firme, ma altre correnti si sono subito schierate contro. Ecco perché il referendum sarà anche un'occasione per testare le reali intenzioni e capacità di riforma della politica, romana e non solo", conclude il segretario di Radicali Italiani Magi.