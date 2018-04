Referendum Atac: "Lo spostiamo per ampliare le tutele dei cittadini. Nessuno sarà privato di alcun diritto"

Il referendum che chiama la Capitale a esprimersi sul futuro del trasporto pubblico cittadino slitta al prossimo autunno. A votare per la messa a gara del servizio i romani andranno tra ottobre e novembre. Non più il 3 giugno, come fissato a fine gennaio dalla sindaca Raggi. Meglio aspettare, organizzarsi meglio, magari risparmiare e non mettere i cittadini nelle condizioni di andare a votare tre volte in un mese. Perché il 10 giugno ci sono le elezioni in III e VIII municipio, e il 17, forse, i ballottaggi. Questa la versione ufficiale uscita da palazzo Senatorio.

Poi c'è chi attacca, parla di "boicottaggio" o di tentativo di prendere tempo per rimandare un risultato che con ogni probabilità sarebbe l'ennesima, sonora, bocciatura dei romani a bus e metro. Ma il consigliere M5s, presidente della commissione Riforme istituzionali, Angelo Sturni, rimarca la bontà della decisione ai taccuini di RomaToday: "Con il differimento della data ampliamo i diritti dei cittadini a informarsi per andare a votare". Non era il Comune in netto ritardo proprio sulla campagna informativa diretta ai romani? Tanto che i comitati promotori lo hanno anche diffidato: "Non è questione di essere in ritardo, stiamo colmando un vuoto in materia. Stiamo mettendo tutte le energie possibili perché il voto si svolga garantendo i diritti di tutti".



Presidente Sturni, per quale ragione spostate il referendum sul trasporto pubblico?

Innanzitutto per una questione di opportunità. Il rinvio permette una migliore organizzazione e anche la possibilità di sperimentare per la prima volta il voto elettronico, ammesso dal nuovo Statuto che abbiamo votato a gennaio. Un'opzione che se potrà essere effettivamente applicata porterà un abbattimento dei costi. E poi è un modo di ampliare i diritti dei cittadini, che avranno più tempo per informarsi a dovere sui quesiti da votare.

Ecco, giusto a proposito di informazione. I romani di questo referendum non sanno quasi niente. Non c'è nemmeno un box dedicato sul sito del Comune di Roma.

A breve andrà in aula il regolamento che definirà la campagna informativa.

Non era possibile farlo prima? E' stato il Campidoglio a fine gennaio a fissare al 3 giugno la data delle urne. E i comitati promotori vi hanno diffidato per i ritardi...

Non c'è un nostro ritardo in senso stretto. E' tutta la materia che è in ritardo. Abbiamo fatto moltissimo perché Roma facesse dei passi avanti importanti, al pari delle grandi capitali europee. Per farli però ci vuole tempo. E comunque anche se avessimo già votato il regolamento, una finestra di tempo più ampia è comunque garanzia di diritti maggiori.

Cosa è stato fatto per colmare il vuoto di cui parla?

Abbiamo approvato il nuovo Statuto che prevede molte novità: il voto elettronico come già detto, l'introduzione del referendum propositivo, e anche la possibilità di utilizzare un opuscolo informativo da inviare ai romani.

Si parla di 16 milioni di euro di risparmio, che sarebbe stato il costo della consultazione del 3 giugno. A parte il voto elettronico, che è ancora un'ipotesi la cui attuazione come lei ha specificato è in fase di studio, in che modo avverrà concretamente l'abbattimento dei costi?

Tramite un'organizzazione e una programmazione migliore. I dettagli sono ancora in via di definizione. Ma sono assolutamente fiducioso.

Di risparmio, quello sì certificato con dati alla mano, si è parlato anche quando era stato proposto di votare il 4 marzo, insieme alle elezioni nazionali. Perché avete detto no?

In linea generale una consultazione come il referendum non dovrebbe mai essere influenzata da altre elezioni, di nessun tipo. Anche questa è una garanzia per i cittadini.

Quindi chi parla di "boicottaggio", o di tentativo della sindaca di rimandare una possibile bocciatura alla politica che vuole Atac sempre e comunque pubblica, è in mala fede?

Capisco tutto, ma vorrei chiarire il punto principale: non stiamo privando nessuno di alcun diritto. Anzi, stiamo ampliando le tutele. E stiamo mettendo tutte le energie possibile per l'organizzazione di questo referendum.