Atac, i Radicali incontrano Raggi: "Il referendum si farà a novembre"

Il referendum sulla messa a gara del Tpl romano si terrà a novembre. E' quanto emerso da un incontro tra la sindaca Virginia Raggi e il portavoce del comitato promotore, il deputato Riccardo Magi, e Alessandro Capriccioli, segretario dei Radicali di Roma. "Abbiamo avuto un incontro con la sindaca che ci aveva invitato per confrontarci, come previsto dal regolamento sugli istituti di partecipazione, per l'individuazione della nuova data del referendum" hanno spiegato in una nota. La consultazione, infatti, era inizialmente stata programmata per il 3 giugno. Ma poi era stato rinviato a data da destinarsi.

Ecco le motivazioni che hanno portato Raggi a far slittare la data: "Riguardano la coincidenza con la tornata elettorale amministrativa dei due muncipi: in questi casi il regolamento prevede che si possa spostare il voto nella finestra di ottobre e novembre. La sindaca Raggi ci ha detto che sono orientati a farlo a novembre, per avere più tempo per organizzare tutte le attività istituzionali e di informazione ai cittadini, noi ci siamo detti d'accordo e ora immaginiamo che a breve arriverà una comunicazione ufficiale con la nuova data".

Gli esponenti Radicali hanno chiesto di approvare "come previsto, di un regolamento sugli spazi di informazione che dovrà essere approvato in aula e abbiamo sottolineato e ribadito che l'amministrazione comunale deve attivare tutti i canali per far sapere ai cittadini romani che esiste questo referendum". Magi e Capriccioli, continua la nota, si sono detti "contrari all'ipotesi di voto elettronico, sia perchè non si sa nulla al riguardo, sulle modalità, dal momento che la modifica allo Statuto è recente, ma anche perché la modifica è avvenuta successivamente alla nostra presentazione delle firme con la richiesta di indire il referendum".