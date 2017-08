Referendum Atac, ultimo weekend di banchetti: "Romani firmate, è un'occasione storica"

Scatta il countdown per il referendum Mobilitiamo Roma promosso da Radicali Italiani e Radicali Roma per la messa a gara del tpl nella Capitale. Mancano solo 4 giorni alla chiusura della raccolta firme. Il 9 agosto sarà infatti l'ultimo giorno utile per sottoscrivere il quesito ai gazebo radicali. I giorni successivi saranno dedicati alle operazioni di certificazione così da consentire la consegna delle firme entro i tre mesi previsti dallo statuto, che scadranno il 12 agosto.

"La raccolta firme procede a ritmi sostenuti nonostante le temperature proibitive e la città che inizia a svuotarsi", fanno sapere il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi e di Radicali Roma Alessandro Capriccioli, "ma il nostro obiettivo è superare le 29 mila firme necessarie per conquistare un margine di sicurezza. Questo significa che, benchè il traguardo sia davvero vicino, il successo non è affatto scontato. Serve un ultimo grande sforzo. Per questo ci appelliamo a tutti i romani che ancora non hanno firmato, affinchè diano il proprio contributo a questa grande occasione di riforma per la Capitale. Un'occasione storica, che per la prima volta a Roma possiamo conquistare con un referendum e quindi grazie alla partecipazione popolare.

In questo ultimo weekend della campagna sarà possibile firmare ad oltre 20 tavoli radicali in tutta la citta' e sul litorale, dalla mattina fino a notte fonda. Una mobilitazione eccezionale che continuerà fino sull'ultimo giorno, grazie alle decine di militanti e volontari che da mesi portano avanti un lavoro straordinario, vincendo la fatica con l'entusiasmo" concludono Magi e Capriccioli.

L'aggressione a Tor Bella Monaca

Il 3 agosto scorso le contestazioni a uno dei 24 banchetti per le firme sparsi per la città. In via Acquaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca, alcune persone hanno iniziato a contestare l’iniziativa fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Spintoni, proteste, insulti e un controvolantinaggio. Al banchetto anche Roberto Giachetti, consigliere comunale e vice presidente della Camera.