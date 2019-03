Reddito di cittadinanza, da mercoledì al via le domande. La paura degli uffici: "Personale insufficiente"

Il numero è ancora da definire, ma secondo primi calcoli sommari si aggira intorno alle 15mila domande. L'esercito degli aventi diritto al reddito di cittadinanza affolla, e affollerà, gli sportelli degli uffici capitolini. E il primo allarme emerso oggi in commissione Politiche sociali riguarda proprio il personale preposto ad accogliere e lavorare le richieste. Difficoltà si sono palesate già con l'erogazione del Rei, il Reddito di Inclusione del precedente Governo, che ora verrà inglobato nella misura assistenziale.

"Sappiamo della mancanza di personale su questo fronte - ha spiegato la presidente di Commissione Maria Agnese Catini - e vogliamo capire il fabbisogno dei municipi per superare questo problema ed essere più pronti per le misure che arriveranno a sostituire il Rei". Come ha spiegato il direttore del dipartimento Politiche sociali del Campidoglio, Giovanni Serra, "in tutta Roma a gennaio sono 23.167 le domande inserite e di queste 10.748 quelle idonee, il 45%. Tutte le domande presentate ai Municipi sono state prese in carico. Dalla piattaforma dell'Inps, inoltre, risultano all'1 marzo 12.469 domande ammesse più tutte le domande acquisite dai Municipi a febbraio, possiamo ipotizzare siano in totale circa 13mila a cui vanno aggiunte 2-3mila domande sospese perchè non avevano i requisiti e ora andranno reinserite perchè alcuni criteri sono stati modificati. A fine marzo sapremo ufficialmente il numero totale delle domande".

A quanti spetta il Reddito di cittadinanza

Per Serra "la criticità più forte nei municipi è il personale: rispetto alla programmazione del progetto, con uno stanziamento di 7,8 milioni, che prevedeva l'assunzione di 40 assistenti sociali e 20 amministrativi in supporto ai municipi, per problemi burocratici sono state fatte finora solo 26 assunzioni. I problemi maggiori sono nei municipi più periferici come IV, V e VI dove quasi nessuno ha iniziato a fare i progetti personalizzati, tutte le risorse finora sono state assorbite dalla fase di accoglimento delle domande". I primi municipi chiamati a relazionare sono stati quelli dal I al V (assente il II).

Livia Salsano, assistente sociale del municipio I, ha spiegato che in Centro storico "sono arrivate 839 domande dal dicembre 2017 fino allo scorso 28 febbraio. Ci sono 22 assistenti sociali al lavoro, abbiamo espletato tutte le domande prese in carico. È in corso un lavoro serrato per incrementare il tavolo di inclusione creando una rete con agenzie di formazione ed enti del terzo settore. Le liste d'attesa sono sempre intorno ai tre mesi dalla domanda alla presa in carico, e non abbiamo riscontrato criticita' particolari".

Per Anna Perretta, responsabile del procedimento amministrativo del Rei in III Municipio, "dall'1 dicembre 2017 sono state accolte 1.617 domande, al 28 febbraio scorso 670 sono quelle idonee e lavorate e 530 quelle respinte. Per quanto riguarda le criticita' sull'accoglimento delle domande, inizialmente abbiamo risentito del notevole afflusso ma il Municipio si è organizzato con gli appuntamenti online e quindi notevoli ricadute sul nostro ufficio, che si occupa anche dei contrassegni per i disabili, non sono state riscontrate. A oggi il 100% delle domande è stato espletato".

Sempre per quanto riguarda il III, l'assistente sociale Ambra Alfaghi, "assunta con fondi Pon proprio per lavorare sul Rei", ha spiegato che "con il Rei affacciate al servizio sociale persone che non hanno il tipico profilo del nostro utente, dando uno spaccato di Roma dal mio punto di vista preoccupante: titoli di studio elevati come diplomi o lauree, ex proprietari di attività commerciali poi chiuse, persone che si erano comprate casa e che oggi con grande dignità e a volte riluttanza si trovano a doversi rivolgere ai servizi sociali. Dopo i carichi di lavoro pesanti iniziali oggi stiamo iniziando a lavorare di più sulla qualità, prendendo maggiormente in carico i singoli casi". Per il IV Municipio era presente Monica Mollo, assistente sociale e referente per il Rei: "Nel periodo di riferimento in tutto abbiamo raccolto 1.914 domande, le idonee fino a ieri erano 767, abbiamo fatto i colloqui preliminari per 660 e ce ne sono un centinaio in attesa che faremo entro marzo, ma tutti sono ancora in attesa della presa in carico. Abbiamo avuto diverse difficoltà con le domande, abbiamo una sola persona amministrativa e quindi abbiamo attivato il TuPassi con 3 mesi di attesa, poi per fortuna per i colloqui abbiamo avuto a disposizione due persone a tempo determinato. In merito ai richiedenti".

A livello lavorativo "tutto il personale fa 10 ore di straordinari al mese, i carichi di lavoro sono molto alti e siamo un po' affaticate", mentre rispetto alla tipologia di utenza "l'80% sono persone non conosciute ai servizi sociali, e quelli che hanno bisogno solo del contributo economico sono pochi, la maggior parte necessita di progetti piu' ampi". In V Municipio, ha fatto sapere Franca Gro', assistente sociale, "le domande pervenute fino al 31 gennaio sono state 2.665, di cui 1.146 idonee e le altre respinte, la maggior parte per Isee sopra soglia". Anche qui "ci sono problemi di carenza di organico nel personale".

(Fonte Agenzia Dire)