Il Campidoglio pensa ad un mini-reddito di cittadinanza. È polemica: "Propaganda"

"Propaganda elettorale". Ha sollevato un vero e proprio coro di proteste bipartisan la decisione del Campidoglio di sperimentare un mini reddito di cittadinanza nella capitale. La notizia è stata pubblicata ieri da Il Messaggero, secondo il quale la delibera sarebbe già pronta per essere approvata entro febbraio, "prima delle elezioni". Roma sarebbe quindi pronta a seguire l'esempio di Livorno, città d'origine dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti.

Il provvedimento porta la firma del capogruppo pentastellato Paolo Ferrara. 290 euro al mese per sei mesi mentre sarebbero circa 1500 i romani che ne potrebbero beneficiare. Non sulla base del reddito. La strada è quella delle 'fragilità': ragazze madri; ex tossicodipendenti; ex carcerati. Secondo il quotidiano romano, i fondi arriveranno in parte dai risparmi della gestione di Marcello De Vito del Consiglio comunale, si tratta di 1,6 milioni di euro, in parte da fondi non utilizzati del gruppo capitolino, 400 mila euro, per un totale di due milioni di euro.

"Il Movimento 5 Stelle fa propaganda elettorale sulla pelle dei più deboli" attacca la capogruppo del Pd Michela Di Biase. "La delibera, peraltro senza copertura economica, suona come una beffa elettorale. Virginia Raggi farebbe bene a ricordarsi di essere il sindaco di Roma e ad impegnarsi nell'aiutare migliaia di famiglie romane ad avere accesso al 'reddito di inclusione' varato dal governo, questo sì vero, reale e tangibile". Il consigliere Marco Palumbo ed Erica Battaglia reagiscono con una serie di domande: "Raggi ci dica perché il Piano Freddo è fallito e migliaia di persone sono tornate a dormire in strada nella nostra città? Raggi ci spieghi perché il suo Piano Casa è fallito? Cosa dice la Sindaca delle decine di progetti sociali di inserimento sociale e lavorativo che stanno chiudendo o hanno già chiuso nei Municipi?".

Polemiche anche a destra. "Le trovate da campagna elettorale dei grillini non colmeranno né il vuoto di idee della pessima Giunta Raggi né tantomeno l'incapacità dei 5 Stelle a governare la Capitale" scrivono in una nota il capogruppo Fdi in Campidoglio Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo, entrambi candidati al Consiglio regionale del Lazio. "Non si capisce intanto quali sarebbero le fasce sociali interessate e soprattutto vorremmo capire dove saranno prese le risorse". Andrea De Priamo e Rachele Mussolini, consiglieri capitolini e candidati entrambi alla Camera nel Collegio Roma 2 attaccano invece sui lavori d'Aula: "I grillini, come già hanno fatto qualche mese fa per le elezioni di Ostia confondono le istituzioni con i loro comitati elettorali. Da giovedì scorso il Consiglio comunale si è fermato e non è stata ancora convocata la conferenza dei capigruppo per indire il prossimo. Intanto i 5 Stelle annunciano di voler portare in aula in tempi brevissimi una delibera sul reddito di cittadinanza con evidenti fini strumentali".

Interviene anche il parlamentare romano Roberto Morassut: "La 'sperimentazione' costerà ai romani 2 milioni di euro e non risolverà alcun disagio sociale. Il tutto in campagna elettorale. Stessa condotta di Achille Lauro, il sindaco monarchico di Napoli che regalava pacchi di pasta prima del voto" ha scritto su Facebook.