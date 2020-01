Raggi: "Un milione a bilancio per lavori su fogne e tombini. Evitiamo si ripetano allagamenti"

"Rispetto al passato è in atto una programmazione per evitare che si ripetano allagamenti durante le piogge" ha fatto sapere la sindaca Raggi. Scongiurare allagamenti con interventi su fognature e caditoie.

"Ultimamente abbiamo stanziato 1 milione di euro per ulteriori interventi specifici nei vari quartieri della città. Operazioni che sono già partite e che proseguiranno durante i mesi invernali" ha promesso ancora con un post su Facebook.

Al momento, aggiorna gli utenti, sono in corso i cantieri per "lavori preventivi su tombini e rete fognaria in via Tiburtina, all'incrocio con via Filippo Fiorentini, nel quadrante est di Roma. Il lavoro è stato eseguito dal Dipartimento Simu e completato nei due sensi di marcia".

Un problema quello delle strade che si trasformano in fiumi d'acqua con poche ore di pioggia che puntuale si ripete. Con l'attuale amministrazione come con quelle del passato. Scarsa manutenzione e lavori insufficienti sulle strade non hanno contribuito a migliorare il quadro. L'ultimo episodio rilevante a inizio dicembre. In pochi minuti Roma si è trasformata in un enorme lago con intere zone, anche centrali, finite letteralmente sott'acqua. Situazione incredibile a Termini, dentro e fuori la stazione, con pesanti disagi sui binari della metro.