Raggi: "Via i sampietrini da alcune vie del Centro, ma il 'sercio' resta simbolo di Roma"

"I sampietrini sono un simbolo di Roma ma stiamo valutando di toglierli dal Centro". Questo in sintesi il messaggio della sindaca Virginia Raggi che sulla sua pagina Facebook spiega: "Vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più frequenti i danneggiamenti del manto stradale".

La prima cittadina, tuttavia, ha sottolineato che disposta ad "aprire un grande dibattito pubblico" perché "ce lo chiedono i cittadini".

"Per questo motivo ho scritto una lettera alla Sovrintendenza ai Beni culturali del Campidoglio e alla Soprintendenza statale, per chiedere l’apertura di un tavolo che studi tempi e modalità per un eventuale eliminazione della pavimentazione in sampietrini da alcune strade", aggiunge Raggi che si riferisce a piazza Venezia, via IV Novembre, via Nazionale, via di San Gregorio, via dei Cerchi, viale Aventino. Ma anche ad altri punti che si trovano al di fuori del perimetro del centro storico, come Porta Maggiore, via Crescenzio e viale Somalia.

I sampietrini rimarrebbero quindi nei vicoli e nelle piazze del centro, o verrebbero utilizzati nelle isole pedonali in periferia, anche in quelle che attualmente non prevedono tale tipo di pavimentazione.

"Questa operazione, ribadisco, consentirebbe di evitare costi elevati di manutenzione e di mantenere le strade in uno stato più adatto alla circolazione di auto e moto", dice Raggi che poi conclude: "Ma deve essere chiaro che il 'sercio', come lo chiamiamo a Roma, è uno dei simboli della città. E vogliamo che continui a impreziosire i suoi angoli più belli".