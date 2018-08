Ferrovie, Raggi su Termini-Giardinetti: "Tavolo con Regione per cessione proprietà al Comune"

Il piano passa per la cessione della linea a Roma Capitale, e prevede poi un nuovo progetto: allungare il trenino fino a Tor Vergata. Sulla Termini-Giardinetti che attraversa il quadrante est della città lungo l'arteria della Casilina, la sindaca Virginia Raggi annuncia novità sui social network.

"Recuperare la ferrovia e creare un progetto più grande che da Termini passi per la stazione Giardinetti - scrive su Facebook - e arrivi fino alla periferia est della Capitale, nel quartiere di Tor Vergata. Un nuovo collegamento per i cittadini". È questo l'obiettivo. Servono circa 100 milioni di euro. E di una bozza di progetto si è già discusso all'interno del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Per renderlo concreto però serve la cessione di proprietà da parte della regione lazio. "E' per questo che abbiamo aperto un tavolo di coordinamento con la Regione per cedere la proprietà della ferrovia a Roma Capitale".

"L'assessore alla città in Movimento, Linda Meleo, ha portato sul tavolo della Regione Lazio il nostro progetto per il recupero e il potenziamento della linea fino a Tor Vergata. Nuovi collegamenti per chi deve raggiungere il Policlinico, l'università e le aree commerciali. Una rivoluzione per il territorio che arriverà a servire 55mila persone al giorno.

Ora - prosegue - andiamo avanti con il percorso intrapreso. Prossimo passo sarà seguire l'iter da vicino per ottenere nel più breve tempo possibile il passaggio di proprietà e i finanziamenti necessari per la riqualificazione e il prolungamento del tracciato. Anche così promuoviamo una strategia unica e condivisa per dotare Roma di nuove infrastrutture - conclude Raggi - e garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e capillare".