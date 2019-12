Raggi all'Opera per la prima: la sindaca sceglie un abito "da sirena" firmato da uno stilista romano 

In abito lungo, bianco e nero, firmato Silvio Giardina, la sindaca Virginia Raggi ha partecipato all'inaugurazione dei Vespres Siciliennes di Verdi al Teatro dell'Opera. Una gonna lunga con fiori e ramages, un top in velluto sfrondato e scollatissimo la mise indossata dalla prima cittadina, sofisticata ed elegante, accompagnata da una cappa che mette in mostra la sua silhouette. Capelli raccolti e un paio di orecchini di perle e brillanti.

Non è la prima volta che, all'inaugurazione del Costanzi, Raggi veste uno stilista romano. In principio fu Guillermo Mariotto, il direttore creativo della Maison Gattinoni, poi ci fu Renato Balestra e la scorsa stagione Camillo Bona. Non si è sottratta all'obiettivo dei fotografi e alle domande dei giornalisti. Parsimoniosa nell'eloquio Virginia Raggi ha dimostrato di "essere felice di essere al Teatro dell'Opera per questa prima" ricordando l'impegno del Comune a lavorare per l'istituzione romana di cui è presidente.

"Inauguriamo con un'opera importante come 'Les vepres siciliennes' un progetto che può avere una luce che magari all'interno della stagione non riesce ad avere. Abbiamo sempre fatto progetti particolari, in questo caso è un grande opera di Verdi che coinvolge tutte le forze del teatro, dai laboratori alla scuola di danza, corpo si ballo, orchestra, coro, mimi e attori. Trecento persone in scena con un grande sforzo per il teatro". Lo dice il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Carlo Fuortes, a pochi minuti dall'apertura del sipario sulla prima della stagione 2019-2020 con Les vepres siciliennes di Verdi. E a proposito dell'inaugurazione, a tre giorni di distanza dalla prima della Scala, Fuortes sottolinea che "non c'è nessuna sfida con Milano, crediamo nei nostri progetti".