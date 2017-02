Berdini, il sì allo stadio e la base in rivolta: così Raggi è finita in un vicolo cieco

Berdini resta ai margini, i suoi atti saranno passati al setaccio e valutati. Lui è chiamato a lavorare perché "sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti e per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo". La montagna pentastellata ha partorito l'ennesimo topolino. Ieri sera l'ennesimo nulla di fatto sull'assessore all'Urbanistica: Raggi non vuole le deleghe e non vuole farlo passare come martire. Così punta a logorarlo controllando il lavoro svolto sinora. Nel frattempo prova a cercare un sostituto che continua a non esserci: nessuno infatti vuole accollarsi il sì allo stadio della Roma. E siccome i guai non vengono mai da soli, spunta anche la rivolta della base che proprio sullo stadio chiede di essere ascoltata e di poter votare. Insomma una vera e propria bomba che sta scoppiando giorno dopo tra le mani del MoVimento.

BERDINI SEPARATO IN CASA - Ieri sera doveva esserci l'addio definitivo a Berdini dopo le sue uscite improvvide su La Stampa. Tutto rinviato con una decisione che sembra partorita per far innervorsire il professore comunista. Dopo il commissariamento ventilato la scorsa settimana, stavolta ecco la due dilgence sugli atti prodotti dall'assessore. A scandagliare il suo lavora saranno la sindaca e in consiglieri. "Stiamo facendo una valutazione del lavoro di Berdini, a prescindere dallo spiacevole episodio accaduto, che attiene al merito del lavoro sui principali dossier urbanistici - ha confermato, uscendo, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito - Non solo sullo stadio, ma su tutto, dai piani di zona agli ex mercati generali. Lo valuteremo insieme alla sindaca, lei, i consiglieri e i presidenti di commissione. La decisione del gruppo è stata questa".

LA SOSTITUZIONE - "Novità su Berdini", conferma il vicesindaco Luca Bergamo, "ci saranno tra qualche giorno". Nel frattempo nella riunione di ieri si è anche discusso di come sostituirlo. Infruttuosi sinora i sondaggi della sindaca. Nessuno, come abbiamo raccontato ieri, sembra pronto a dire sì allo stadio. La maggioranza ieri ha suggerito uno spacchettamento delle deleghe tra Urbanistica e Lavori pubblici. Si pensa di puntare su scelte interne. Ma se per i lavori pubblici non sembrano esserci problemi, più complicata è la partita dell'Urbanistica. Ecco perché si aspetta il nome buono da Milano.

NO AL CEMENTO - C'è dietro, alle titubanze su Berdini, anche l'intenzione di non far passare l'assessore come un martire per la sua posizione anti stadio, accettando quindi la narrazione di un sì pro speculatori. Metterlo alla porta ieri avrebbe assunto questo significato e Raggi ora non puo' permetterselo. Nella partita a scacchi da giorni intrapresa con Berdini è stata così concepita la mossa della due diligence. Per indole il prof comunista sarà irritato da una decisione del genere e per questo potrebbe essere spinto a varcare la porta in autonomia. Dopo la mossa di ieri (l'appello a Il Fatto quotidiano, ndr) però è lecito aspettarsi un altro colpo di coda. Anche per questo in mattinata la sindaca ha ufficializzato tutta la sua irritazione con la frase "la pazienza delle persone ha un limite...", invitando Berdini a lavorare.

LO STADIO E LA RIVOLTA DELLA BASE - Oggi però l'assessore all'Urbanistica non sarà al tavolo con la Roma. Si tratta di un incontro secondo alcuni importante perché verrà sancito l'accordo sul taglio della cubature che dovrebbe aggirarsi sul 25%. Il famoso sì allo stadio, annunciato da Di Battista e Di Maio, arriverà ma si annuncia pieno di dolori. Già, perché la base rumoreggia e non poco. Su Facebook la discussione si anima, unendo attivisti raggiani e anti raggiani, compatti nel chiedere di poter dire la loro. C'è chi è arrivato a creare un appello "Beppe facce votà". E' Massimiliano Morosini, portavoce del M5S nel Municipio VIII, che spiega: "Per stabilire definitivamente quale deve essere la posizione del MoVimento in merito alla questione dello stadio mantenendo comunque la coerenza con quanto il M5S ha sempre espresso in Assemblea Capitolina, la soluzione è una: democrazia diretta".

Dure anche le parole di Francesca De Vito, attivista e sorella del presidente dell'assemblea capitolina: "Se si ascoltano i "tecnici" e i "legali" invece della base, significa che non siano diversi! Dov'è la Grande Rivoluzione? Dovevamo portare i cittadini nelle amministrazioni ed invece "noi" continuiamo a guardare il susseguirsi di "personaggi " che avevano già fatto "storia" e che hanno distrutto questa città. Meglio sbagliare con persone "pulite", sicuramente inesperte, che continuare ad amministrare con le dinamiche di sempre. Non è quello che i romani si aspettavano da noi".

La De Vito chiama in causa il tavolo urbanistica rimasto inascoltato. E dare conferma alle sue osservazioni c'è Francesco Sanvitto che di quel tavolo è il responsabile e che continua a ripetere da settimana l'esigenza di cancellare la delibera di pubblica utilità votata dall'amministrazione Marino: "I "tavoli tecnici" che stanno "trattando" riduzioni servono solo a farci arrivare allo scadere del tempo (pochi giorni) perché il progetto non é modificabile se non dopo l'annullamento della delibera di Marino. Al termine della "conferenza dei servizi" il procedimento sarà senza ritorno ed allora, tutti quelli che sapevano, avranno la responsabilità morale di essere stati complici di un indebito arricchimento di alcuni privati a discapito della collettività". Obiettivo delal sua invettiva Daniele Frongia e la presidente della commissione urbanistica Donatella Iorio.

Ma ce n'è anche per Di Battista e Di Maio. Tanti infatti sono gli attivisti che stanno smentendo i due leader che hanno ripetuto più volte negli ultimi giorni come lo stadio sia una promessa nel programma a cinque Stelle. Claudio Sperandio, attivista e organizzatore della recente assemblea dei meet up posta un pezzo del blog di grillo e scrive: "La rete è come una casa, nasconde ma non ruba". Nell'articolo il progetto stadio veniva smontato pezzo per pezzo. Cosa è cambiato da allora? La base pentastellata se lo chiede, ma evidentemente uno non vale più uno.