Metro C, Raggi in sopralluogo nella futura stazione Amba Aradam: "Linea arriverà fino a Saxa Rubra"

Fonte Agenzia Dire - La sindaca Raggi si è recata questa mattina in sopralluogo nel cantiere della futura stazione Amba Aradam/Ipponio della linea C, insieme al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli. L'apertura della stazione, che collegherà quella già esistente di San Giovanni e quella in costruzione di Fori Imperiali, è prevista per il 2024. Insieme a Raggi e De Micheli, alla visita hanno partecipato il presidente di Metro C, Franco Cristini, l'amministratore delegato Fabrizio Di Paola, l'assessore capitolino alla Mobilità Pietro Calabrese, il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefano e l'amministratore unico di Roma Metropolitane, Giovanni Mottura.

Quello della Metro C, ha spiegato Raggi, "è il cantiere interno a una città più grande d'Italia. A poco meno di un anno torniamo qui per monitorare l'andamento dei lavori del cantiere. Ad agosto abbiamo approvato il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, un progetto estremamente significativo che disegna uno scenario della mobilità di Roma da qui a 10 anni predisposto insieme ai cittadini, ai quali abbiamo visto come vogliono la città: la risposta è stata una richiesta molto complessa di trasporto su ferro".

La Metro C, ha assicurato la sindaca, "continuerà almeno fino a Clodio-Mazzini, i romani chiedono di andare oltre Farnesina e di arrivare a Saxa Rubra, per noi è un'idea molto interessante. Il Mit ha stanziato 10 milioni per continuare gli scavi fino a Colosseo, quindi le nostre talpe continueranno a scavare e poi procederemo a realizzare le stazioni". Anche Amba Aradam "sarà un'altra stazione museo, proprio come San Giovanni, perchè negli scavi è stato ritrovato un 'castrum': in questo modo coniughiamo la modernità con l'essenza archeologica preesistente di Roma. I ritrovamenti si stanno configurando come un vero e proprio polo museale, perciò chiederemo al Mibact, che ha già mostrato interesse, una partecipazione maggiore per creare un sistema museale con tutti i reperti ritrovati negli scavi delle nostre metropolitane".

Questa stazione, ha continuato Raggi, "se tutto va bene sarà aperta nel 2024. Attualmente questa stazione è il pozzo da cui fuoriescono i detriti, la terra di scavo: finchè non si arriva a Piazza Venezia e non si mettono in sicurezza le talpe per il proseguio dell'opera, chiaramente non può essere costruita come stazione. Insieme alla stazione di Venezia questo sarà il nodo di scambio con la futura metro D, intersecandosi con gli interventi del Pums".

"Finalmente questo Governo ha deciso di ascoltare le istanze di Roma Capitale e come primo segno tangibile ha stanziato 10 milioni per il completamento del tunnel della metro C fino a piazza Venezia - ha detto ancora Raggi - è fondamentale perchè da anni sollevavamo il punto di come i finanziamenti fossero inesistenti e l'opera non potesse andare avanti. Metro C è un'opera che vede la partecipazione congiunta Di Roma capitale Regione Lazio e Governo: si lavora in tre, non si può lavorare da soli".

"L'impegno del Governo è stato confermato dall'ultima delibera Cipe - ha spiegato Raggi - nella quale sono stati finanziati ulteriori milioni per costruire tutta la rete infrastrutturale di cui Roma Capitale ha necessariamente bisogno. Una città così estesa ha necessità di opere su ferro che sviluppino un chilometraggio importante, fino a oggi non era stato fatto: come sapete, ad agosto abbiamo preso un impegno importante che è quello della redazione del Pums, il Piano della mobilità sostenibile, e il Governo crede in questo piano, tanto che lo ha finanziato".

Comunque, ha sottolineato la sindaca, "ci sono ancora molti step per il completamento della metro C. Adesso si scava fino a piazza Venezia e poi ci sarà necessariamente lo stanziamento per la stazione di Venezia e che non sarà una stazione semplice ma sarà sicuramente bellissima, sono già stati rinvenuti alcuni reperti e anche quella sarà una stazione museo".