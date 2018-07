Raggi: "Sensori bluetooth per programmare nuove isole ambientali"

"Mappare punti nevralgici della città e avviare un preciso monitoraggio dei flussi pedonali per capire le zone a maggiore affluenza, così da programmare nuove isole ambientali". Così la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook.

"Per questo motivo entro settembre, saranno installati su impianti semaforici i primi sensori Bluetooth, strumenti che serviranno a calcolare il flusso di pedoni, in aree di pregio, spesso, ostaggio di smog e traffico". I sensori arriveranno, è la promessa, entro l’anno, in 27 punti del Centro storico: dall’Ara Pacis, a Castel Sant’Angelo e ancora Largo Argentina, Piazza Venezia, Colosseo, Trastevere, San Pietro, Circo Massimo e Flaminio.

"Migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza. Un altro passo in avanti verso questa direzione" conclude la sindaca.