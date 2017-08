Raggi, week end di relax ad Ardea. E la foto finisce su facebook

Week end di relax per la sindaca Raggi che ha scelto Ardea per trascorrere l'ultimo week end di agosto. Al mare con il marito e suo figlio, la sindaca è finita come sempre "vittima" di sostenitori e curiosi. Immancabili i selfie. E uno di queste è finita su facebook. Con lei in foto Stefano Ambrosetti, presidente dell'Associazione Cuore Tricolore, con un passato in An a nella Destra di Francesco Storace. Questo il commento: "E oggi sono al mare insieme a... Si dice Sindaco o Sindaca. Virginia Raggi è meglio. Al di fuori delle idee politiche, una persona dolce, disponibile e semplice. Veramente alla mano. Non boriosa e ne calata nel personaggio!".

Lunedì la Raggi tornerà normalmente al lavoro.