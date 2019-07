Raggi sotto CasaPound: "Rimuovete la scritta o provvediamo noi in maniera coatta"

Virginia Raggi bussa alla porta di CasaPound. E' quanto accaduto questa mattina, poco prima delle 11, in via Napoleone III. La sindaca, accompagnata da agenti della Polizia Locale, ha notificato gli atti che certificano la "completa illegalità" della scritta fuori dal palazzo occupato. Notifiche che si trasformeranno in diffide per rimuovere autonomamente la scritta. "Se non avverà", spiega la sindaca, "provvederemo noi in maniera coatta".

Ad accogliere la prima cittadina una diretta facebook da parte dei fascisti del III millennio, inferociti per l'azione della Raggi.

Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound nel X municipio: "Aspetto la Raggi, anche davanti all'ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia occupata centinaia di immigrati. A differenza di CasaPound, questo è un immobile del Comune di Roma dove il sindaco ha facoltà di intervenire ma non lo fa. Anzi, paga le utenze agli occupanti. Oggi si è presentata in via Napoleone III perché evidentemente non ha digerito la mia denuncia".

Da tredici anni il palazzo è occupato. Qualcosa, per sgomberarlo, si sta muovendo. Qualche giorno fa la sindaca su twitter: "Finalmente l’Agenzia del demanio ha avviato l’iter per lo sgombero di CasaPound. Bene, questa situazione non è più tollerabile. Basta privilegi sulle spalle dei cittadini". Il demanio ha infatti presentato nel marzo scorso una denuncia alla Procura. Non solo. A pesare sul futuro dello stabile c’è anche l’indagine della Corte dei conti che ha portato i magistrati contabili a chiedere risarcimento a nove dirigenti dell’Agenzia del demanio e del ministero dell’Istruzione per mancata riscossione del canone per 4 milioni e 600 mila euro.