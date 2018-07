Casamonica, Raggi in visita al Roxy bar di Romanina: "Non abbassiamo lo sguardo"

Tour della sindaca Virginia Raggi nel quartiere Romanina, con fermata obbligata al bar dove alcune settimane fa due esponenti dei Casamonica hanno aggredito una ragazza disabile e del proprietario del locali. "Un saluto dal Roxy Bar #NonAbbassiamoLoSguardo" scrive su Twitter la prima cittadina, postando un video che la ritrae assieme ai proprietari dell'esercizio di via Barzilai. E invitando a non spegnere i riflettori una volta passati i fatti di cronaca.

Per l'aggressione avvenuta il 1 aprile sono finite in manette quattro persone: Antonio Casamonica, Alfredo Di Silvio, Vincenzo Di Silvio ed Enrico Di Silvio, accusati a vario titolo di lesioni, minacce, danneggiamento aggravate dal metodo mafioso. E alle violenze e agli arresti sono seguite iniziative e manifestazioni per la legalità. L'ultima a metà maggio con cronisti, politici, associazioni antimafia riuniti fuori dal locale. Un evento per non dimenticare, con il valore di presidio territoriale, che parla a istituzioni assenti e a giornalisti troppo spesso ostacolati nel loro lavoro di denuncia.