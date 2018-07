Rom, Raggi in Romania per controlli sui rimpatri: "Chiudere i campi è possibile"

In Romania per "verificare l'attuazione del nostro piano di superamento dei campi rom e vedere le condizioni in cui stanno vivendo le famiglie che hanno accettato il rientro volontario assistito". Virginia Raggi in missione a Craiova. Qui sono rimpatriati 14 rom (su 350) dal Camping River, villaggio di Prima Porta, dove per il momento il rientro al Paese d'origine è l'unica via alternativa alle baracche, perché le altre misure assistenziali del piano (dal contributo all'affitto all'ospitalità presso terzi privati) non hanno funzionato.

"Vogliamo dimostrare che una terza via è effettivamente possibile". Intesa come alternativa alla "ruspa salviniana" e ai campi-ghetto, realtà in piedi da anni, costruita su una logica esclusivamente assistenziale. Andare oltre le baraccopoli sarebbe la terza via di Virginia Raggi. "Una via che ci indica l'Europa: il superamento dei campi rom nel segno della legalità e dell'accoglienza soprattutto per i più fragili e per i bambini". Già, a oggi però, dopo quasi un anno di tentativi nell'insediamento di via della Tenuta Piccirilli (il primo a sperimentare una versione ad hoc del piano, ancora in fase embrionale per i campi La Barbuta e Monachina), 14 rimpatri sono l'unico risultato ottenuto. Ma la sindaca esulta comunque.

"Tutto questo - prosegue - produrrà un risparmio effettivo dei fondi che l'amministrazione capitolina ha sempre speso. Si tratta 25 milioni di euro l'anno, sostanzialmente a fondo perduto. Perchè il sistema dei campi non produce benessere nè per i cittadini romani nè per i rom che vivono all'interno".

Quasi una risposta al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che proprio ieri a Radio a Radio aveva dichiarato: "Parlerò col sindaco Raggi. C’è troppa confusione e troppi soldi pubblici spesi male. Io ne ho visitato più di uno di questi campi rom e come ministro dell’Interno andrò fino in fondo". E sui rimpatri: "14? Nei campi rom in giro per l’Italia vivono tra i 30 e i 40 mila quindi ne mancano alcune decine di migliaia. Quindi diciamo che è un buon inizio, mettiamola così".