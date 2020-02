Raggi: "Lombardi? C'è chi ama i giochi di palazzo e pensa solo alle alleanze"

"C'è chi ama parlare di alleanze politiche e giochi di poltrone e di palazzo. Personalmente preferisco lavorare per i cittadini". Non le manda a dire Virginia Raggi. Interpellata dai cronisti a margine di una visita in una scuola, replica alle dichiarazioni della rivale grillina, la capogruppo in Regione Lazio Roberta Lombardi che in un'intervista al Messaggero ha frenato su un'ipotetica ricandidatura di Raggi nel 2021.

In realtà, lo stop arriva semplicemente con il riferimento alla regola dei due mandati, tra i pilastri del Movimento Cinque Stelle già modificato dall'ex capo politico Luigi Di Maio ma non per i sindaci. Sulla carta Raggi non potrebbe ripresentarsi alle prossime elezioni comunali. Lombardi lo ricorda, facendo capire di non essere tra i sostenitori di un bis della sindaca, e indicando piuttosto l'altra via maestra: una larga alleanza civica che guarda a sinistra.

"Chiacchere da vecchia politica" per la sindaca, che comunque non smentisce l'ipotesi candidatura. "Se mi ricandido? Per ora sono concentrata a sbloccare cantieri e portare investimenti su Roma. Stiamo lavorando molto su mobilità, trasporti, strade e verdi. Il resto sono tutte chiacchiere da vecchia politica".

A commentare il battibecco tra Lombardi e Raggi. "Fa bene la capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lazio, Roberta Lombardi, a stoppare, regole alla mano, l'eventualità di un Raggi bis per Roma. Le fughe in avanti sui nomi non fanno bene a chi nei prossimi mesi dovra' essere impegnato innanzitutto a costruire una proposta alla citta' convincente e capace di costruire un'alternativa all'avanzata delle destre sovraniste" commenta la dem in Regione Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti, mostrando di sposare la tesi di un'alleanza tra le due forze politiche. "Un terreno da cui partire è senza dubbio quello civico, delle forze vive, resilienti e generative della nostra città".

Duro invece il commento di Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia. "La guerra intestina al Movimento 5 Stelle sull'ipotesi paradossale di una ricandidatura di Virginia Raggi è l'ultimo episodio di una saga disastrosa fatta di cattiva amministrazione, degrado, mancanza di sicurezza e servizi pubblici allo sbando".