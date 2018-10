Raggi sui manifesti omofobi: "Offendono i cittadini, vanno rimossi"

Dopo le proteste degli esponenti democratici, la sindaca Virginia Raggi ha deciso di intervenire sui manifesti omofobi di Provita e Generazione Famiglia affissi in città. Lo fa con una nota in cui usa parole forti per definire i manifesti stessi: "La strumentalizzazione di un bambino e di una coppia omosessuale nell'immagine del manifesto offendono tutti i cittadini".

Il Campidoglio in una nota spiega che "la Sindaca ha richiesto agli uffici competenti la rimozione dei manifesti omofobi riconducibili all'associazione onlus Provita. Il messaggio e l'immagine veicolati dal cartellone, mai autorizzato da Roma Capitale e dal Dipartimento di competenza, violano le prescrizioni previste al comma 2 dell'articolo 12 bis del Regolamento in materia di Pubbliche affissioni di Roma Capitale- conclude il comunicato- che vieta espressamente esposizioni pubblicitarie dal contenuto lesivo del rispetto di diritti e libertà individuali".

In mattinata, dopo le richieste di ieri del capogruppo Pelonzi e della deputata Monica Cirinnà, era arrivato l'appello delle consigliere dem Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta: "Ai ripetuti e provocatori attacchi contro i diritti delle persone di questi mesi, a tutti i livelli di governo, e' necessario controbattere e ribadire che due genitori fanno due genitori. Questa è l'unica verità. Sui diritti non cederemo di un passo e terremo alta la guardia. La sindaca Raggi, anche lei firmataria del regolamento sulle unioni civili nella passata consiliatura, rimuova immediatamente quel brutto manifesto e faccia in modo che gli uffici controllino se quanto viene affisso a Roma puo' essere lesivo della dignità delle persone".

Sul sito di Provita, all'attacco della Cirinnà, esponenti del movimento hanno risposto con parole durissime. Così Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidenti delle sue associazioni, ProVita Onlus e Generazione Famiglia, firmatarie del manifesto: "Cirinnà si permette di ordinare la rimozione di manifesti affissi nel totale rispetto della legge, e lo fa auto-attribuendosi un ruolo di poliziotta del MinCulPop Lgbt contro i bambini”. Noi, “a differenza di altre campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a firma Lgbt, mostriamo solo la verità dei fatti". Concludono Brandi e Coghe: “E poi la senatrice ha sbagliato valutazione: la nostra campagna è per i diritti dei bambini che non hanno voce, non contro i diritti di qualcuno”.