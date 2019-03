Raggi in Qatar per incontrare l'emiro: "Si lavora a progetti di scambio culturale con la città"

La sindaca Raggi in partenza per il Qatar, per una "missione istituzionale" e un incontro con l'emiro, a Doha. Un viaggio top secret con volo previsto questo pomeriggio che però, lo precisa il Campidoglio, non ha niente a che vedere con lo Stadio della Roma.

Indiscrezioni stampa infatti associavano il viaggio della sindaca a un workshop organizzato dal club giallorosso nel quartier generale della Qatar Airways, sponsor della Roma. E quindi a un faccia a faccia con i vertici della squadra per parlare dello Stadio. "Perchè la Raggi incontra in Qatar e non nelle sedi opportune i dirigenti del Club dopo tutto quello che è successo?" ha rilanciato in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo (Pd).

"La missione istituzionale in Qatar della sindaca di Roma, Virginia Raggi, è finalizzata esclusivamente alla definizione e al rafforzamento di rapporti di collaborazione in ambito culturale" fa sapere il Campidoglio in una nota che smentisce qualunque ricostruzione legata alla grande opera. "La visita della sindaca è già definita da giorni con impegni istituzionali e incontri bilaterali. Durante il viaggio non è previsto alcun incontro della prima cittadina con i dirigenti dell'A.S. Roma, come invece riportato erroneamente da alcune notizie stampa". "Si precisa, inoltre, che la sindaca incontra i referenti del progetto dello stadio a Tor di Valle esclusivamente nelle sedi istituzionali proprio per evitare qualsiasi tipo di interpretazione" conclude la nota.