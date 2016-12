Raggi al pranzo di Natale con i poveri: "Dobbiamo aiutare questa città a riprendersi"

Tradizionale pranzo natalizio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere per il primo cittadino di Roma. Primo Natale da Sindaca per Virginia Raggi che dopo la messa della vigilia ha tenuto fede ad un appuntamento consolidato da ormai 35 anni. Con lei a tavola 800 persone.

La Raggi, al solito assediata da fotografi e giornalisti, ha fatto gli auguri alla Comunità di Sant'Egidio, lanciando un messaggio per una città di tutti. "Dobbiamo ricordarci di essere sempre umani e che essere cittadini vuol dire impegnarsi a fare qualcosa di buono, di corretto tutti i giorni e ricordarsi che questa città è di tutti quindi dobbiamo tutti aiutare questa città a riprendersi. Noi ce la mettiamo tutta anche i romani devono fare la loro parte e so che già lo stanno facendo". "E' un bel momento. Mangiamo con altre persone, quelle un po' meno fortunate. Mi emoziono sempre, la vita è fatta di emozioni". Chiaro, nell'ultima frase, il riferimento alle lacrime della vigilia all'ostello della Caritas.

Marco Impagliazzo, presidente Italia Comunità di Sant'Egidio: "La cosa più bella di oggi - ha aggiunto - è che ci saranno le famiglie di rifugiati dalla Siria che sono arrivate in Italia attraverso i corridoi umanitari. Rappresenterò alla sindaca tante situazioni di dolore che sono in città ma soprattutto saranno le persone sedute con lei a tavola a raccontare qual è la loro situazione e quali potrebbero essere le soluzioni".