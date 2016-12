La sindaca Raggi si commuove alla messa di Natale: "E' un momento complesso"

Vigilia di Natale in lacrime per la sindaca Virginia Raggi. Durante la messa nell’ostello della Caritas di Roma, intitolato a monsignor Luigi Di Liegro che si è svolta nel pomeriggio di ieri, la sindaca non è riuscita a trattenere la commozione. Per due volte le lacrime le hanno segnato il volto: la prima mentre un violino suonava "Tu scendi dalle stelle", la seconda quando, al termine della cerimonia, ha preso la parola e dopo aver pronunciato "è un momento complesso" si è commossa di nuovo. La platea composta da operatori e volontari della Caritas, le ha tributato un sentito applauso.

Dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua la sindaca ha quindi pronunciato il suo discorso: "Noi vogliamo prendere esempio da voi - ha detto poi la Raggi dopo essersi ripresa dalla commozione e aver bevuto un bicchiere d’acqua - non lasceremo indietro nessuno, non è facile ma noi vogliamo farlo. E lo vogliamo fare con un percorso di legalità, che non dà risposte immediate, ma vogliamo farlo e costruire proprio il senso di comunità".

All’uscita dalla funzione, la sindaca ha spiegato ai giornalisti di aver vissuto una messa "intensa, toccante, in un luogo simbolico e in un momento difficile per la città di Roma".

Quindi su facebook ha fatto gli auguri ai romani: "Voglio fare i miei più cari auguri a tutti i romani e a tutte le romane per un Natale e un 2017 ricco di energia e soddisfazioni. Ci aspettano grandi sfide e noi siamo pronti ad affrontarle con forza, gioia e determinazione. Un pensiero va a tutti i nostri concittadini che festeggiano con le loro famiglie ma anche a chi oggi è meno fortunato, a chi è lontano dalla propria città. E un grande ringraziamento va a tutti coloro che lavorano senza sosta in questi giorni di festa. Siamo una grande comunità".