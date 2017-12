Raggi: "Non mi ricandido. Già arrivare viva a fine mandato sarà un successo"

Il caso Fucci come apriscatole del Movimento. Il principio fondante, quello dei due mandati, che apre discussioni e che rende evidente come amministratori, capaci o non capaci, siano solo di passaggio. Arrivano così oggi le dichiarazioni di Virginia Raggi che rispondendo a chi le chiedeva se intendesse ricandidarsi alla fine del mandato, ha affermato: "In base alla regola dei due mandati direi di no. La regola è chiara, ce la siamo data noi".

"Se mi dispiace? - ha aggiunto Raggi che poi ha risposto con ironia- Queste sono le regole che ci siamo dati, già arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo".

Sul ritiro delle deleghe a Fucci, attuale vicepresidente della Città Metropolitana (ex provincia di Roma), spiega: "Di questo ne parleremo in maggioranza perchè deve essere coinvolta".

Una non notizia secondo il capogruppo pentastellato Paolo Ferrara: "Noi siamo per il rispetto delle regole, che sono una garanzia per chi ci ha votato e per il M5S. Chi non rispetta le regole o si sceglie un altro partito o rinuncia a fare politica nel M5S".