Raggi: "Noi al fianco dei tassisti"

Dopo l'appoggio agli ambulanti "No Bolkestein", il M5s sposa le ragioni dei tassisti. Nel giorno del blocco della città da parte delle auto bianche, è la sindaca Virginia Raggi in persona a scendere in strada, a incontrare i tassisti romani, a solidarizzare e passeggiare con loro. Chiare le sue parole: "Siamo vicini ai tassisti che da giorni stanno manifestando il loro malcontento. Oggi, sono arrivati a Roma da tutta Italia per dire ‘no’ ad una riforma che non vogliamo. Per questo siamo al loro fianco".

La sindaca quindi argomenta: "L’emendamento Lanzillotta-Cociancich al decreto Milleproroghe causerebbe effetti negativi sul ‘trasporto pubblico non di linea’ perché porterebbe a una vera e propria liberalizzazione degli NCC, i noleggi con conducenti, che non sarebbero più vincolati al rispetto della territorialità. Ci auguriamo che il provvedimento sia rivisto. Un’eventuale riforma del settore deve essere fatta coinvolgendo le associazioni di categoria e le amministrazioni locali per un dialogo costruttivo".

"Basta alle solite riforme calate dall’alto che aumentano i problemi di gestione delle città. Da giorni nella nostra città non si vedono circolare taxi. La protesta sta privando tutti noi cittadini di un servizio fondamentale e importantissimo per i trasporti della Capitale. Per non parlare del fatto che i tassisti sono il nostro biglietto da visita per turisti e stranieri. Voglio per questo lanciare un appello anche ai tassisti affinché il servizio torni al più presto alla normalità", conclude Raggi.

E mentre i tassisti bloccavano via del Corso, lei passeggiava con i conducenti delle auto bianche a piazza Venezia. Con lei Linda Meleo, assessora ai trasporti, che già ieri in una missiva indirizzata al ministro Delrio ha chiesto di intervenire per risolvere il blocco che da giorni priva la città del servizio taxi.