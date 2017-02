Malore per la Raggi, sindaca di Roma ricoverata al San Filippo Neri

Malore per Virginia Raggi. Secondo quanto si apprende la sindaca di Roma si troverebbe al San Filippo Neri per accertamenti. Un malore improvviso secondo quanto riferiscono alcune agenzie. Dal Campidoglio era arrivata la comunicazione: "Si comunica che la sindaca di Roma Virginia Raggi non parteciperà alla conferenza stampa di questa mattina sulla firma del Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Assobioplastiche".

IL BOLLETINO MEDICO DEL SAN FILIPPO NERI - Massimo Magnanti, primario del pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri, ha emesso un bollettino medico relativo alla sindaca: "La sindaca di Roma Virginia Raggi è giunta stamattina alle ore 8.54 con mezzo propri presso il pronto soccorso del San Filippo Neri per la comparsa di un improvviso malore. Sono stati effettuati gli accertamenti clinici e diagnostici necessari, e non sono state riscontrate alterazioni significative. Le condizioni cliniche appaiono in netto miglioramento. La sindaca sarà mantenuta regolarmente in osservazione per valutare la sua dimissibilità nelle prossime ore".



Nel pomeriggio l'incontro sullo stadio della Roma che a questo punto, stante il bollettino medico, dovrebbe essere annullato. A tranquillizzare sulle condizioni di salute della prima cittadina è il marito Andrea Severini che sul suo profilo facebook scrive: "Scrivo qui per le persone che mi chiedono di Virginia. Sta bene, sta facendo accertamenti ma sta bene. Grazie a tutti per il vostro affetto".

Luigi Di Maio su twitter: "Virginia Raggi ha avuto un malore, adesso è al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri. Siamo tutti con te. Non mollare. Daje Virgì!". E Beppe Grillo sul suo blog scrive: "#ForzaVirginia! Sei una roccia! Tutto il MoVimento 5 Stelle ti è vicino in questo momento. Chiediamo ai giornali e alle TV di rispettare la privacy del sindaco di Roma Virginia Raggi, come avvenuto recentemente per il presidente Gentiloni. La morbosità della telecamera fissa del "Corriere della Sera" davanti l'ingresso dell'ospedale che trasmette da due ore, non aggiunge alcun contenuto informativo. Restate umani".

