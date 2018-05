Ostia, il lungomare sarà intitolato a Falcone e Borsellino. Raggi: "Avanti per abbattere Lungomuro"

Il lungomare di Ostia intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il Campidoglio, nella speciale Assemblea Capitolina convocata nel cortile della scuola Labriola, dà un segnale forte alla criminalità. Un'iniziativa pensata in occasione della 'Settimana della legalità' e del 26esimo anniversario della Strage di Capaci.

L'Assemblea Capitolina straordinaria ha votato una mozione che impegna l'amministrazione "a promuovere tutte le iniziative finalizzate a intitolare la strada fronte mare che va dal Porto turistico di Roma a piazza Lorenzo Gasparri, ad Ostia Nuova, ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone".

"Questo - ha spiegato il sindaco di Roma, Virginia Raggi - è stato l'unico Municipio sciolto per mafia ed è il Municipio da cui ripartire per affermare che le Istituzioni sono dalla parte dei tantissimi cittadini onesti che non vogliono chiudere gli occhi che non vogliono abbassare lo sguardo e vivere in una cittadina non sia messa ai margini. Abbiamo con noi Daniele Piervincenzi che per fare il suo lavoro purtroppo è stato malmenato. È qui per dire che la legalità si esercita tutti i giorni bisogna averne il coraggio e affermare in una scuola che le istituzioni sono vicini ai cittadini che noi ci siamo".

Raggi poi sottolinea l'importanza, anche simbolica, della futura 'Palestra della Legalità' e dell'ok della nuova illuminazione pubblica che, anche di notte, accenderà i fari sulle spiagge di Ostia e poi ancora: "Sul Lungomuro stiamo lavorando. Vi assicuro che non ci fermiamo e che andiamo avanti ma parliamo di abusi che si sono stratificati per anni e non basta un secondo per cancellare 10 anni di vergogna", ha detto rispondendo alla domanda di uno studente sull'iter del Piano di Utilizzo degli Arenili.

"Sono orgoglioso di aver condiviso con la sindaca e i capigruppo tutti l'iniziativa di questo consiglio straordinario ad Ostia - ha commentato il presidente dell'aula, Marcello De Vito - È stato un luogo per troppi anni dimenticato. La scelta di oggi è un segnale importante, volevamo stare in mezzo ai ragazzi e riteniamo importante dare loro l'esempio approvando alcuni atti, intitolando una parte del lungomare di Ostia a due persone straordinarie, due grandi giudici e uomini straordinari, Falcone e Borsellino".