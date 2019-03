Raggi: "La giunta non cade a pezzi, lavoriamo pancia a terra. Con Salvini? Andiamo molto d'accordo"

"La Giunta capitolina non cade a pezzi. Lavoriamo pancia a terra per questa città per raggiungere una serie di obiettivi". Virginia Raggi torna a parlare del caos che ha travolto il Campidoglio con l'arresto dell'ex presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. Lo ha detto ieri sera nel corso di un'intervista a Non è l'Arena su La7.

"Sono furiosa. Siamo tutti furiosi. Nessuno se lo aspettava. Come si può immaginare?" ha detto Raggi sempre a commento delle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il numero due del Movimento romano. "Abbiamo reagito immediatamente. Stanno accomunando il M5S ad altri partiti ma è stato espulso 5 minuti dopo. Altri hanno indagati e arrestati che restano al loro posto. Noi continuiamo a credere nel valore dell'onestà e della legalità. Roma non vuole tornare al passato".

Un commento dalla sindaca ha interessato anche la vicenda dei continui guasti alle scale mobili della metro A, che hanno portato alla chiusura di tre stazioni nel pieno centro della Capitale: "Risolveremo in settimana, ma ho chiesto ad Atac di valutare se ci sono i requisiti per sciogliere il contratto che abbiamo con la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti, che fa un lavoro evidentemente vergognoso. E il Presidente di Atac ha confermato che c’è la possibilità di rescindere il contratto e quindi lo faremo la prossima settimana".

Poi, dopo il plauso agli accordi che il governo Conte ha firmato con la Cina, la sindaca si è espressa anche sui rapporti con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo: "Io e il leader leghista andiamo molto d’accordo".