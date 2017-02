Raggi indagata anche per la nomina di Salvatore Romeo

Virginia Raggi, già coinvolta nell'inchiesta legata alla nomina di Renato Marra è indagata con Salvatore Romeo, già capo della segreteria politica della sindaca, con l'accusa di abuso d'ufficio in relazione alla sua stessa nomina. La sindaca firmò infatti la delibera che il nove agosto determinò la promozione di Romeo.

Chi indaga vuole capire se ci sono ulteriori profili, sconosciuti al momento. Romeo passò da funzionario nel Dipartimento Partecipate, con stipendio di 39 mila euro annui all'incarico politico, con salario di 110 mila euro, poi scesi a 93 mila dopo l'intervento dell'Anac. Poi sono arrivate le dimissioni all'indomani dell'arresto di Raffaele Marra.

Salvatore Romeo, già capo della segreteria politica della sindaca di Roma, è accusato a sua volta di concorso in abuso d'ufficio. Il suo interrogatorio - secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio - era previsto per domani, ma potrebbe slittare di uno o due giorni per impegni pregressi del legale. I magistrati sarebbero intenzionati a chiedere anche delle motivazioni che hanno portato Romeo a stipulare delle polizze vita, indicando poi la Raggi ed altri militanti del M5s come beneficiari.