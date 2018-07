Via del Corso: Raggi inciampa in una buca sfuggita a Beppe Grillo

Siparietto divertente durante l'inagurazione dell'isola pedonale di via del Corso. La chiusura al traffico veicolare del tratto compreso tra Largo Goldoni e via delle Convertite ha rischiato di mettere fuori gioco la prima cittadina.

La buca in via del Corso

Virginia Raggi è inciampata in una buca che, come racconta Andrea Arzilli sul Corriere della Sera, "si è creata tra l’asfalto di via del Corso e i sanpietrini di via della Fontanella Borghese". L'area ospita numerose attività commerciali che, della pedonalizzazione, potranno beneficiare.

L'assessora Meleo, nel lanciare l'appunamento del 7, non per niente coincidente con l'avvio dei saldi, aveva dichiarato che "particolare attenzione si è riservata alle esigenze dei residenti e dei lavoratori della zona". Non aveva evidentemente preso in considerazione quella buca, "uno sfregio largo quasi un metro e profondo 7-8 centimetri. Abbastanza - ha fatto notare Arzilli - per rimanere offesi, insomma".

Grillo e le buche

La presenza delle buche in città rappresenta un tema controverso all'interno della galassia pentastellata. Beppe Grillo, garante del Movimento, con una diretta video girata mentre percorreva in auto la strada tra via Cavour e la Tangenziale Est, ne aveva negato l'esistenza. Una scelta infelice, una battuta a vuoto del comico che ha suscitato la reazione di molti cittadini. Ma anche dalla capogruppo pentastellata della Regione Lazio Roberta Lombardi.

Le buche a Roma

"Quando hai chiuso il tuo minitour romano dicendo 'non ci sono buche, nessuna buca, nessuna buca', non ho più riso, e mi è sceso un velo di tristezza. Perché purtroppo - ha sottolineato Roberta Lombardi - il problema delle buche a Roma non fa ridere". Lo sanno bene automobilisti ciclisti e pedoni. Ed anche la Sindaca che, in quella presente in via della Fontanella Borghese, ha rischiato di cadere. Fortunatamente senza riportare conseguenze.