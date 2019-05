Raggi in Giappone: "Importanti incontri per scambi culturali Roma-Tokyo" 

Raggi in Giappone incontra rappresentanti locali per mettere a punto futuri scambi culturali e collaborazioni con Roma Capitale. A margine della missione a Tokyo nell'ambito dell'Urban 20, il meeting internazionale delle buone pratiche in materia di sostenibilità, la prima cittadina ha incontrato Norio Takahashi, direttore esecutivo della Japan Performing Arts Foundation, e Yukari Saito, Direttore artistico de The Tokyo Ballet, presso la sede del NBS.

"Oggetto del cordiale colloquio - fa sapere il Campidoglio - i futuri scambi culturali e le collaborazioni con Roma Capitale ed, in particolare, con il Teatro dell'Opera di Roma che già nella scorsa stagione ha portato in tournée a Tokyo e a Yokohama rispettivamente La Traviata e Manon Lescaut".

La Fondazione promuove, infatti, scambi internazionali di performance e coproduzioni per introdurre l'arte e la cultura giapponese all'estero, soprattutto la musica e la danza. "Esempio della consolidata sinergia tra le due istituzioni - conclude il Campidoglio - è lo spettacolo unico de The Tokyo Ballet, in calendario per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, che si svolgerà il prossimo 26 giugno, presso la meravigliosa cornice delle Terme di Caracalla".