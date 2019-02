Ama, Giampaoletti tra gli indagati per concussione. Raggi: "Piena fiducia nel direttore"

La sindaca Virginia Raggi ha dichiarato "piena fiducia a Giampaoletti". A margine della presentazione della Maratona di Roma ha risposto ai cronisti, che chiedevano conto dell'iscrizione del suo direttore generale nell'indagine aperta dalla Procura sui conti di Ama. Sarebbe accusato, insieme all'ex ragioniere generale Luigi Botteghi e al vice direttore ad interim delle partecipate Giuseppe Labarile, di aver pressato il Collegio sindacale per cambiare il parere, da positivo a negativo, sul bilancio.

"Mi permetto di far notare una cosa: sono contenta che la magistratura faccia chiarezza su questi debiti che risalgono a circa 10 anni fa. Stiamo facendo un'azione di pulizia nei vari bilanci e Ama non si sottratte a questa operazione, perché la chiarezza nei conti è la base per costruire solide fondamenta. Mi sarei aspettata pieno sostegno da parte di tutti: ricordo, come nel caso del rocchetto di nichel, che stiamo continuando ad andare avanti per trovarne tanti altri".

Dal canto suo Giampaoletti, a margine della commissione Trasparenza, commenta: "Ho ricevuto un avviso di raccomandata in giacenza. Potrebbe essere una multa, o un avviso di garanzia".