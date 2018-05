Domenica di fischi per la Raggi, prima a Race for the Cure poi agli Internazionali di Tennis

Domenica all'insegna dei fischi per la sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina è stata fischiat primaa quando ha preso la parola all'apertura della mini-maratona Race for the Cure. Fischi di disapprovazione, quanto basta però per essere registrati.

Nel pomeriggio poi il pubblico degli Internazionali di Tennis ha di fatto spento la sua apparizione sui maxischermi. Durante il riscaldamento post pioggia della finale tra Nadal e Zverev infatti, tra le persone inquadrate anche l'inquilina del Campidoglio. L'immagine sul maxi schermo è stata accompagnata da qualche "buh", giusto il tempo di consentire al regista di cambiare immagine.

"Oggi alla Race for the cure un folto gruppo di partecipanti ha contestato la sindaca al grido 'casa delle donne - casa delle donne'. La sindaca, imbarazzata ha balbettato un tentativo risposta. Evidentemente si e' resa conto che la mozione contro la Casa delle donne, adottata senza discussione e con metodo autoritario dalla maggioranza M5S nella seduta dell'Assemblea Capitolina di giovedi' 17 maggio, e' una ferita per le donne di Roma, che non fa onore proprio al primo sindaco donna della citta'". Cosi' la consigliera del PD capitolino Ilaria Piccolo. "La scelta grillina mette in pericolo decenni di storia e di autonomia che sono alla base della cultura politica con cui le donne attraverso la loro attivita' e quella delle loro associazioni riempiono gli spazi del complesso del Buon Pastore da oltre 40 anni", conclude.