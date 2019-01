Rifiuti: "Virginia Raggi fischiata al Circo Massimo. Roma ridotta a discarica a cielo aperto"

Fischi isolati e qualche piccolo coro da stadio per la vicenda rifiuti. Così il catino del Circo Massimo ha accolto la sindaca Raggi sul palco. Tanto è bastato per armare gli attacchi delle opposizioni dem, dure nell'attaccare la prima cittadina per una notte che ha visto diversi roghi di spazzatura in città.

Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio: "Ieri appena la Raggi è comparsa sul palco del Circo Massimo per la Festa di Capodanno, è stata fischiata e contestata per la vicenda rifiuti. I filmati coi roghi dei cassonetti nella Capitale stanno facendo il giro del mondo, umiliando questa città ancora una volta. Le altri Capitali festeggiano con feste e luci, e qui con la Raggi abbiamo una città ridotta una discarica a cielo aperto. Roma e' sporca, e i romani sono stanchi di questa giunta inefficiente e arrogante". Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.

Una linea sposata anche da Antongiulio Pelonzi che del Pd è capogruppo in Campidoglio: "Il nuovo anno della sindaca Raggi è stato salutato da un coro di fischi. Appena si affacciata sul palco del Circo Massimo per la Festa di Capodanno è partita la contestazione dei romani. La protesta ha sottolineato ancora una volta la situazione non più tollerabile dell'immondizia che ha invaso ogni angolo della città. Non c'erano nè borse firmate, nè barboncino, ma tanti cittadini scocciati dall'inadeguatezza della giunta Raggi. Più che i fuochi d'artifici, sono stati i cassonetti e i cumuli di rifiuti a contrassegnare le immagini di Roma nelle panoramiche televisive sul capodanno delle maggiori metropoli del mondo.Da Londra a Berlino, da Sidney a Ny si saluta il nuovo anno con spettacoli di fuochi e luci mentre a Roma i primi piani sono stati su discariche, roghi di immondizie e tanto degrado. I romani stanchi di una compagine amministrativa allo sbaraglio hanno tutte le ragioni per contestare".