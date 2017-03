Edicola Fiore irrompe in Campidoglio: Fiorello chiama, Raggi si affaccia

Siparietto a sorpresa questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Edicola Fiore. Per l'occasione il padrone di casa Fiorello ha scelto di portare i giornalisti in giro per la città su un bus turistico scoperto. E di bellezza in bellezza è transitato con il pullman sui Fori Imperiali. Qui ha preso il telefono ed ha chiamato il portavoce della sindaca, Teodoro Fulgione, chiedendo indirettamente alla sindaca di affacciarsi per salutarlo.

E la Raggi non se l'è fatto ripetere due volte affacciandosi dal balconcino e salutando Fiorello e il gruppo di giornalisti a bordo del pullman scoperto.

Virginia Raggi, nell'edizione della scorsa estate, è stata parodiata dall'imitatrice Gabriella Germani. Celebre il tormentone: "Dico una poesia? Dico le tabelline? Dico gli affluenti del Po?".