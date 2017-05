Raggi all'ex Faber beach: "Dopo 34 anni restituiamo questa spiaggia all'Istituto nautico"

L'ex Faber beach come simbolo del nuovo corso di legalità voluto dal M5s ad Ostia. Parte da qui la stagione balneare 2017, da questo pezzo di arenile restituito all'Istituto Nautico Marco Colonna "come doveva essere 34 anni fa", spiega la sindaca. E come non è stato in tutti questi anni, nel corso dei quali questo pezzo di spiaggia è diventato il simbolo delle spiagge libere di Ostia, consegnate alla Movida, in barba a norme di legalità.

"Il municipio si riappropria di spazi su cui in tanti avevano chiuso occhi. Questo è un bene di tutti che oggi restituiamo ai cittadini", dice la sindaca. Per lei un tour di un'ora per scoprire quello che offrirà questa spiaggia libera. Bagnini e personale formato per il salvamento al quale saranno affiancati i ragazzi dell'Istituto Colonna, nell'ambito del progetto "alternanza scuola lavoro"; corsi di vela aperti anche a disabili; servizi di salvamento forniti anche con l'ausilio di cani e tanto altro.

Non sono mancate le contestazioni, da parte di un gruppo di pescatori dell'Idroscalo e da parte di CasaPound che ha accolto la sindaca con il coro "Virginia Bla bla bla".